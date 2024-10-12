НАТО вперше за понад 25 років зібралося переглянути відносини з РФ - Politico

Усередині НАТО існують розбіжності, дізналися ЗМІ.

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НАТО вперше за більш ніж 25 років зібралося переглянути відносини з РФ / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Міністри оборони країн НАТО наступного тижня зберуться для перегляду багаторічної політики альянсу щодо Росії, реагуючи на зростаючу загрозу з боку Кремля.

Як повідомляє Politico, відносини між НАТО і Росією значно погіршилися від початку повномасштабної війни в Україні, а сам альянс назвав Росію "найзначнішою і прямою загрозою безпеці союзників". Своєю чергою, Кремль продовжує вважати розширення НАТО на схід екзистенційною загрозою для себе.

Незважаючи на посилення риторики, НАТО досі зберігає дію "Основоположного акта" з Росією, підписаного 1997 року. У цьому документі йдеться про прагнення сторін до створення стабільної та мирної Європи. Однак Рада Росія-НАТО, створена для обговорення питань безпеки та співробітництва, не збиралася з 2022 року, а відносини між альянсом і Росією лише погіршувалися.

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Як заявив високопоставлений представник уряду США, НАТО зараз працює над розробкою нової стратегії щодо Росії, щоб визначити майбутнє співпраці в умовах поточної геополітичної ситуації. Хоча остаточного проекту ще немає, альянс збирає думки всіх 32 країн-учасниць, щоб просувати дебати про майбутні дії.

НАТО, вісь зла, росія, іран, китай, КНДР, інфографіка / Інфографіка: Главред

Проте всередині НАТО існують розбіжності. Деякі країни побоюються, що занадто агресивна нова стратегія може викликати дестабілізацію в Росії. Крім того, особлива увага приділяється позиціям Угорщини та Словаччини - двох членів НАТО, які продовжують підтримувати зв'язки з Кремлем, незважаючи на позицію більшості країн альянсу.

Що відомо про НАТО? НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки та Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Згідно зі статутними документами НАТО, головна роль НАТО полягає в забезпеченні свободи і безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія. 7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію і тепер Північноатлантичний союз має союз із 32 державами.

Членство України в НАТО - що відомо

Нагадаємо, що з 2022 року, коли Україна подала заявку до НАТО, між країнами-членами Альянсу точиться розмова про можливі моделі вступу нашої держави. Видання Financial Times писало, нібито Україна та західні партнери обговорюють компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО, а Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованими територіями.

Однак колишній посол України в США і Франції Олег Шамшур заявив, що наближення до НАТО ціною втрати територій, які зараз окуповані агресором Росією, - маячня і шлях у нікуди. На рівні риторики Захід розуміє ситуацію, але не докладає величезних зусиль, щоб її виправити.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі. Хоча такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва.

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