Одна з країн НАТО категорично висловилась проти вступу України в Альянс

Прем'єр Словаччини пообіцяв особисто стежити, щоб рішення на користь України не прийняли.

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У Словаччині побоюються наслідків вступу України в НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс Президента України, Robert Fico

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що блокуватиме вступ України до НАТО, попри те, що немає нічого проти вступу країни до Європейського Союзу. Як пише Pravda.sk, про це він сказав під час інтерв'ю STVR.

Фіцо переконаний, що вступ України до Альянсу може стати підставою для початку Третьої світової війни. Водночас шлях України до ЄС у Словаччині розглядають як перспективу не найближчих років.

"Поки я буду прем'єр-міністром Словацької Республіки, я буду слідкувати, щоб депутати, над якими я маю політичний контроль як голова партії, ніколи не погодилися на членство України в НАТО", - наголосив Фіцо. відео дня

Чиновник нагадав і те, що членство України в НАТО має бути ратифікованим парламентами усіх країн-членів Альянсу. Тож, якщо Словаччина виступить проти, вступ України буде неможливим.

Хто такий Роберт Фіцо? Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

Членство України в НАТО - що відомо

Нагадаємо, що з 2022 року, коли України подала заявку в НАТО, між країнами-членами Альянсу ведеться розмова щодо можливих моделей вступу нашої держави. Видання Financial Times писало, нібито Україна та західні партнери обговорюють компроміс, за яким Київ може отримати членство в НАТО, а Москва збереже де-факто, але не де-юре контроль над окупованими територіями.

Однак колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур заявив, що наближення до НАТО ціною втрати територій, які наразі окуповані агресором Росією - маячня і шлях у нікуди. На рівні риторики Захід розуміє ситуацію, але не докладає величезних зусиль, щоб її виправити.

Раніше повідомлялося, що країни НАТО розглядають можливість запропонувати Україні більш конкретні кроки на шляху до майбутнього членства в альянсі. Хоча такі заходи можуть не задовольнити термінові запити Києва.

Вступ в НАТО / Інфографіка: Главред

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