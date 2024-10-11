Від НАТО до Taurus: Politico розкрило 5 запитів Зеленського під час турне Європою

Під час свого європейського турне президент України звертається до міжнародних партнерів з п'ятьма ключовими проханнями.

https://glavred.net/ukraine/vid-nato-do-taurus-politico-nazvalo-5-zapitiv-zelenskogo-pid-chas-turne-yevropoyu-10604543.html Посилання скопійоване

ЗМІ розкрили 5 ключових запитів Зеленського до партнерів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський звертається до міжнародних партнерів з п'ятьма основиним запитами під час європейського турне. Перший запит — запрошення України до НАТО. Про це йдеться у матеріалі Politico.

Журналісти оцінили шанси на успіх кожного запиту за шкалою від 1 до 5, де одиниця означає найнижчі перспективи. Першим запитом із найменшими шансами на реалізацію є запрошення України до НАТО.

Другим важливим проханням президента став захист українського неба за допомогою систем протиповітряної оборони (ППО) союзників. Зеленський підкреслив, що Україна потребує підтримки від Польщі та Румунії, адже ті можуть знищувати російські ракети та дрони, що наближаються до їх кордонів.

відео дня

Видання оцінює шанси на реалізацію цього запиту як низькі, оскільки союзники побоюються прямого втягнення у війну з Росією. Зеленський також наголосив на необхідності продовжити постачання систем ППО.

"Попри обнадійливі заяви влітку, поставки призупинилися — але обіцянки тривають", - зазнасили у матеріалі.

Третій запит Зеленського - це дозвіл на використання західної зброї для атак по цілях на території Росії. Як зазначають журналісти, незважаючи на підтримку з боку нового генсека НАТО Марка Рютте, це прохання має мінімальні шанси на успіх через побоювання ескалації та ймовірність застосування Росією ядерної зброї.

Четвертим запит президента України - надання ЗСУ німецьких далекобійних ракет Taurus, які країна вже довгий час просить. Проте, після категоричної відмови канцлера Німеччини Олафа Шольца, тема цих ракет майже зникла з публічних обговорень, і позиція канцлера, як вважають журналісти, навряд чи зміниться.

Politico стверджує, що п’ятим проханням президента Зеленського є залучення інвестицій в український оборонний сектор. Це дозволить Україні не тільки самостійно виробляти необхідну зброю, але й сприятиме економічному зростанню.

Україна уже має значний прогрес у співпраці з німецьким концерном Rheinmetall, норвезькою компанією Nammo та шведською Saab. Також в українських оборонних компаніях розміщуються замовлення від Данії, Канади та Литви.

План перемоги України / Інфографіка: Главред

Що таке Politico? Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

План перемоги України та зустріч Зеленського з Шольцом - головне

Нагадаємо, Україна прагне досягти миру на основі міжнародного права та не планує відмовлятися від окупованих територій. Президент Зеленський вже представив свій "план перемоги" у Вашингтоні. Також Україна готується до Другого саміту миру, куди має намір запросити російську делегацію.

У п’ятницю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де мав відбутися саміт "Рамштайн" на рівні глав держав. Проте через скасування візиту президента США Джо Байдена у зв’язку з ураганом "Мілтон" захід було перенесено.

Під час цього візиту Зеленський презентував свій план перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу. Глава України заявив, що війна в Україні може завершитися на справедливих умовах вже у 2025 році, якщо Захід активізує зусилля, аби змусити Росію сісти за стіл переговорів і дотримуватися своїх зобов'язань.

Шольц під час пресконференції із Зеленським оголосив, що Німеччина до кінця року планує передати Україні пакет військової допомоги на 1,4 млрд євро. До нього увійде система IRIS-T SLM, БМП, гаубиці, боєприпаси та безпілотники.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред