Шлях до НАТО з "втратою територій": дипломат розніс ідею і зробив заяву

Західний світ не докладає необхідних зусиль для забезпечення безпеки України та глобальної демократії, вважає Олег Шамшур.

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Ідея про наближення України до НАТО без окупованих територій - маячня і шлях у нікуди, - Шамшур / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Наближення до НАТО ціною втрати територій, які наразі окуповані агресором Росією, - маячня і шлях у нікуди. На рівні риторики Захід розуміє ситуацію, але не докладає величезних зусиль, щоб її виправити. Про це заявив колишній посол України в США та у Франції Олег Шамшур.

В ефірі Київ 24 він розповів про те, що наразі склалася парадоксальна ситуація, за якої держави "осі зла" демонструють величезну ефективність, а на Заході тільки й говорять про створення коаліції та "якісь гарантії безпеки, які насправді ними не є".

"Я вважаю, що ця ідея про те, щоб наблизити Україну до НАТО і забезпечити [безпеку] тим територіям, які не захоплені Росією, це повна маячня і шлях у нікуди", - різко сказав Шамшур. відео дня

За його словами, незважаючи на риторику щодо того, що Україна не може програти і повинна здобути перемогу, жодних надзусиль у реальності не докладається.

"Макрон, якого потім підтримали, говорить про необхідність надзусиль, про те, що не можна залишити Путіну захоплені території. Але водночас ми не бачимо тих надзусиль, які мають бути зроблені - і не для України, а насамперед для безпеки Європи та глобальної безпеки демократичних країн", - наголосив Олег Шамшур.

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. Був Надзвичайним і Повноважним послом України в США та в Антигуа і Барбуді (2005-2010) і у Франції (2014-2020), пише Вікіпедія. Постійний представник України при ЮНЕСКО (2014-2020). Стаж дипломата - майже 30 років.

НАТО і Вісь зла - хто сильніший / Інфографіка: Главред

Україна в НАТО, але "без окупованих територій" - що про це відомо:

Київ може вступити до НАТО без окупованих територій, сказав колишній генсекретар Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, для цього потрібна політична воля. Тоді 5-та стаття поширюватиметься лише на підконтрольні території.

Україна і Захід нібито обговорюють план, згідно з яким Київ вступить до НАТО, а окуповані території залишаться під контролем агресора Росії, написали журналісти британського видання Financial Times. "Суверенітету" РФ над цими територіями визнаватися не буде. Передбачається, що їх можна буде повернути в майбутньому шляхом дипломатії.

Президент Володимир Зеленський зробив заяву про історію "Україна в НАТО в обмін на території". За його словами, Київ має намір дотримуватися своєї Формули миру, яка не передбачає територіальних поступок.

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