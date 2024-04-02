"Це захист життя": Зеленський жорстко накинувся на Захід через відсутність допомоги

Президент України акцентував на тому, що Україна терміново потребує системи ППО.

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Зеленський розкритикував Захід через відсутність допомоги / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував західних партнерів через тривалі затримки з військовою допомогою, яка так необхідна нашій країні. У своєму відеозверненні він звернувся із потужною промовою до Заходу.

Зеленський зазначив, що необхідні Україні системи ППО просто стоять без діла та "припадають пилом десь на базах".

"Знову наголошую: ППО для України – це захист життя, це те, що має працювати, системи ППО, які є у світі, не можуть просто припадати пилом десь на базах, коли вони можуть урятувати тисячі життів від російського терору", - сказав Зеленський. відео дня

Військова допомога Україні від США - останні новини по темі

З осені 2023 року США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання про надання допомоги Україні після повернення Конгресу з великодніх канікул 9 квітня.

Тим часом координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу й третю лінії оборони.

12 березня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 300 млн доларів. Це перший пакет озброєнь від США у 2024 році - востаннє таке оголошення було наприкінці грудня.

Видання The Washington Post писало, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що впродовж року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

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