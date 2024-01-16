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Президент України зустрівся в Давосі з генеральним секретарес НАТО

Руслана Заклінська
16 січня 2024, 11:32
На зустрічі Зеленський із Столтенбергом обговорили ряд ключових питань, зокрема, ситуацію на полі бою в Україні, оборонні потреби та підсилення ППО.
Президент України зустрівся в Давосі з генеральним секретарес НАТО
Зеленський прибув на зустріч із Столтенбергом / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі.Там він зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомив Офіс президента України.

"Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань", - сказав Зеленський.

За даними Офісу президента, Зеленський та Столтенберг обговорили ситуацію на фронті. Також президент Зеленський розповів про нещодавні масовані обстріли українських міст росіянами і підкреслив важливість посилення системи протиповітряної оборони.

відео дня

  • Зустріч Зеленського з Столтенбергом
    Зустріч Зеленського з Столтенбергом Фото: Офіс президента України
  • Зустріч Зеленського з Столтенбергом
    Зустріч Зеленського з Столтенбергом Фото: Офіс президента України
  • Зустріч Зеленського з Столтенбергом
    Зустріч Зеленського з Столтенбергом Фото: Офіс президента України
  • Зустріч Зеленського з Столтенбергом
    Зустріч Зеленського з Столтенбергом Фото: Офіс президента України

Крім цього, політики розглянули оборонні потреби України та важливість підписання Угоди про співробітництво в сфері безпеки з Великою Британією. Президент наголосив на важливості невідкладного підписання аналогічних угод з іншими партнерами перед вступом України в НАТО.

На зустрічі Зеленський обговорив із Столтенбергом підготовку до наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Президент підкреслив, що Україна сподівається на прийняття рішень, які наблизять членство країни в НАТО.

Приїзд Зеленського в Давос

Нагадаємо, 15 січня президент Зеленський прибув до Швейцарії із робочим візитом. Він провів переговори у Берні з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, а також зустрівся з пані Президенткою Віолою Амхерд.

Також 16 січня Зеленський виступить на панелі "Досягнення безпеки та співпраці у фрагментованому світі" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Крім цього, можлива його участь у відкритті проекту Фонду Пінчука "Deciding Your Tomorrow" з участю високопосадовців, включаючи президента Польщі Анджея Дуду.

Як повідомляв Главред, Швейцарія виділить великий фінансовий пакет допомоги для України на період з 2025 по 2028 рік. Загальна сума допомоги становить 1,5 мільярда франків. Про це повідомила президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд під час спільної прес-конференції з президентом України.

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Володимир Зеленський Давос Всесвітній економічний форум у Давосі Йенс Столтенберг
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