Україну можуть не запросити до НАТО в липні 2024-го: в Альянсі назвали причину

Країни-союзники знайдуть, як продемонструвати Україні, що вона наближається до вступу в Північноатлантичний альянс, сказав Борис Руге.

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Україну можуть не запросити в НАТО в липні, якщо країна не проведе потрібні реформи - помічник Столтенберга / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна може не отримати запрошення на вступ до НАТО під час саміту організації, який повинен відбутися у липні поточного року. Держава рухається до євроатлантичної інтеграції, проте ще потрібно провести реформи у секторі безпеки і політичні реформи. Про це заявив помічник генерального секретаря Альянсу з політичних питань і політики безпеки Борис Руге.

В інтерв'ю LRT він розповів про те, що Україна може не отримати запрошення вступити до Альянсу на липневому саміті у Вашингтоні. Київ повинен провести реформи, спрямовані на зміни у секторі безпеки, і політичні реформи.

"Подивимося, чи зможуть союзники у Вашингтоні, сподіваюся, 32 союзника, включаючи Швецію, домовитися про це. Немає сумнівів, що Україна рухається до членства в НАТО, але ще зарано говорити, чи буде наступний крок, як пропонує президент Володимир Зеленський",- сказав помічник Столтенберга. відео дня

На пряме запитання про те, чи можуть Україну не запросити на саміт Альянсу, він відповів: "Саме так".

"Наступним кроком було б запрошення, і не зрозуміло, чи побачимо ми таке запрошення у Вашингтоні. Я думаю, ми повинні визнати, що в багатьох країнах — членах НАТО тривають дебати, що в 2024 році в країнах — членах НАТО відбудуться вибори. Отже, це частина загальної картини", - розповів Руге.

Також Борис Руге підкреслив, що союзники все одно знайдуть спосіб показати Україні, що вона наближається до вступу в НАТО.

Вступ України до НАТО

Україна зможе вступити в НАТО тільки всією своєю територією, сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, Альянс поки що не пропонує Києву конкретного механізму євроатлантичної інтеграції з прив'язкою до термінів.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Йенсом Столтенбергом 16 січня сказав, що Україна очікує рішень, які наблизять країну до НАТО. Зеленський і Столтенберг обговорили питання підготовки липневого саміту організації.

"Запустити" вступ України до НАТО можна ще до завершення війни, вважає президент Польщі Анджей Дуда. На його думку, Київ повинен отримати запрошення до Альянсу, щоб вже зараз запустити дискусію, спрямовану на подальше прийняття країни до колективного блоку безпеки Заходу.

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