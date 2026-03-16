"Наші сини не будуть гинути за Україну": Орбан загострив риторику перед виборами

Дар'я Пшеничник
16 березня 2026, 09:55
Орбан заявив, що народ має обрати, хто сформує уряд Угорщини - "він чи Зеленський".
Орбан озвучив нові звинувачення на адресу України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Орбан звинуватив Україну у втручанні у вибори
  • Він назвав голосування вибором "між миром і війною"
  • Прем’єр-міністр Угорщини посилив антиукраїнську та антиевропейську риторику

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову загострив риторику щодо України та особисто президента Володимира Зеленського, заявивши, що парламентські вибори 12 квітня стануть "доленосним вибором між миром і війною". Про це він сказав під час виступу на мітингу до Національного дня Угорщини в центрі Будапешта, пише Euronews.

Орбан назвав свій уряд "єдиним гарантом стабільності" та звинуватив Київ у спробах вплинути на хід виборчої кампанії. За його словами, Україна нібито підтримує угорську опозицію разом із Європейським Союзом, які, як стверджує прем’єр, прагнуть усунути його від влади. Він навіть заявив, що угорці мають вирішити, хто формуватиме уряд - "він чи Зеленський".

Прем’єр також повторив звинувачення у "нафтовому шантажі" з боку України та згадав про інцидент із затриманням у Будапешті двох автомобілів українського Ощадбанку, де правоохоронці вилучили готівку та золото. У своїй промові Орбан різко звернувся до України:

"Хіба вам не вистачає проблем на східному фронті? Чому ви напали на нас? Ми - миролюбний народ. Віддайте нам нашу нафту, а потім рушайте своїми фургонами до Брюсселя за грошима західних країн", - заявив він.

Подальшу частину виступу Орбан присвятив темі безпеки, стверджуючи, що майбутнє країни залежить від того, чи вдасться уникнути втягнення Угорщини у війну. Він знову протиставив себе ЄС та Україні, заявивши, що зовнішні сили нібито зацікавлені у зміні влади в Будапешті.

"Настав час Києву та Брюсселю зрозуміти, що наші сини не будуть гинути за Україну, вони будуть жити за Угорщину", - заявив Орбан.

Завершуючи промову, Орбан підкреслив, що угорські виборці мають "захистити країну" та забезпечити його партії Фідес щонайменше три мільйони голосів.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Заяви Орбана - новини за темою

Як повідомляв Главред, Віктор Орбан заявляв, що планує домогтися відновлення поставок нафти нафтопроводом "Дружба" з боку України. За його словами, це буде досягнуто не шляхом угод або переговорів, а силою.

Він також говорив, що протягом останніх 4 років Зеленський нібито не може прийняти позицію суверенної угорської влади та угорського народу щодо війни між країною-агресором Росією та Україною.

Крім того, Орбан звинуватив Україну в нібито підготовці "диверсій проти угорської енергетики" і ввів обмеження поблизу кордону з Україною. Він також посилив присутність військових біля енергооб'єктів.

Про джерело: Euronews

Euronews — провідний європейський цілодобовий інформаційний телеканал, що суміщає відеохроніку світових подій і аудіокоментарів тринадцятьма мовами, крім того, ведеться вечірнє мовлення румунською мовою. Кабельне, супутникове і ефірне мовлення EuroNews охоплює понад 350 мільйонів домоволодінь в 155 країнах світу (у Європі, Африці, Азії, Австралії, Північній і Південній Америці, а також на Близькому Сході). Рік заснування — 1993, пише Вікіпедія.

