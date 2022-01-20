Нагнітання Заходу і сюрпризи від РФ: Арахамія оцінив ситуацію з небезпекою військової атаки на Україну

Загроза повномасштабної війни Росії та України присутня завжди - Арахамія / УНІАН

Загроза військового вторгнення Росії в Україну є завжди. Наразі все нагадує обстановку, яка була навесні минулого року біля українських кордонів. Західні засоби масової інформації нагнітають ситуацію. Від Москви можна очікувати чого завгодно, і у Києві повинні бути готові до будь-яких сценаріїв, але не треба розсіювати паніку. Фейкові відомості негативно впливають на економічну ситуацію в країні. Про це заявив глава фракції Слуга народу, член комітету Верховної Ради з безпеки Давид Арахамія.

У інтерв'ю виданню Фокус він розповів про те, що Комітет з нацбезпеки веде діалог з міністром оборони, Генеральним штабом, а також іншими силовими відомствами.

За його словами, причин для паніки в суспільстві немає. Загроза з боку російської держави є завжди, і наразі фіксується така ж ситуація, як і навесні минулого року. Панічні настрої нагнітають західні ЗМІ. Від Росії можна очікувати чого завгодно, але не можна піддаватися хвилюванням. Фейкові відомості негативно впливають на економіку країни.

"Загроза з боку (Росії, - ред.) є завжди. Але! Пам'ятаєте, була ескалація навесні минулого року? Ситуація станом на сьогодні нічим не гірша за ту, вона приблизно в цьому ж діапазоні. Навіщо нагнітають західні ЗМІ? Складно сказати. Наразі йде великий перемовний процес і ми є на цьому полі, це привід для перемовин, щоб уникнути війни у Європі. Від РФ можна очікувати будь-яких сюрпризів, ми повинні бути готовими до всього, але не розвивати паніки. Вторгнення РФ може не бути, а економіка ляже. Коли починають вкидати фейки, що російське посольство відкликає сім'ї, ми ж бачимо як це вже впливає на економічну ситуацію", - пояснив Арахамія.

Втім, він також додав, що парламент вже після канікул розгляне зміни до закону про національний опір. Територіальна оборона вже сформована, і наразі треба внести певні зміни, а також заслухати керівника тероборони Юрія Галушкіна.

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читайте такожЗагроза військового вторгнення Росії: Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати"Хочемо почути, як наразі працюють ці територіальні підрозділи, яка необхідна підтримка, щоб зв'язати Кабінет міністрів з територіальною обороною і підключимо наших мажоритарників, щоб вони на своїх округах працювали із загонами територіальної оборони, робили інспекцію бомбосховищ та інших необхідних інфраструктурних об'єктів", - додав Давид Арахамія, підкресливши, що за один-два тижні слід було б провести навчання за участю територіальної оборони і Нацгвардії.

Загроза військового вторгнення РФ в Україну

Журналісти американського телеканалу CNN повідомляли про те, що розвідка Сполучених Штатів Америки отримала відомості про підготовку РФ оперативної групи з метою нападу на бойовиків на Донбасі "під чужим прапором". У Вашингтоні вважають, що подібні плани можуть стати приводом для військового наступу Росії на Україну.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі підтвердила відомості, згідно з якими Росія може готувати провокацію для виправдання військової операції проти України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російські війська неподалік від кордонів України розташовані через нібито напружену ситуацію в регіоні та дії Північноатлантичного альянсу. Москва називає свої військові маневри "запобіжними заходами".

19 січня CNN, маючи в своєму розпорядженні дані Міністерства оборони України, опублікувало відомості про стягування Росією понад 127 тисяч військ до українських кордонів. У відомстві не виключають можливості застосування росіянами ракет середньої дальності з метою нанесення ударів по стратегічних об'єктах.