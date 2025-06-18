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Рада ухвалила закон про множинне громадянство: що важливо знати

Анна Ярославська
18 червня 2025, 12:59
328
Ініціатором законопроєкту є президент Володимир Зеленський.
Верховна Рада, паспорт України
Рада ухвалила закон про множинне громадянство / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Facebook ВР

Ви дізнаєтеся:

  • У яких випадках допустиме множинне громадянство
  • Як українець може вийти з громадянства України
  • Яка позиція щодо громадянства РФ на окупованих територіях

Верховна Рада ухвалила в цілому закон 11469 про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. За його основу проголосували 243 депутати. Про це 18 червня повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкт має на меті спростити отримання українського громадянства для осіб із тих країн, які є партнерами України. І йдеться не лише про етнічних українців, а й про громадян інших держав, які хочуть отримати таку можливість. Винятком є громадяни країн-агресорів, які виступають проти України.

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"Ініціатором законопроєкту є президент Зеленський", - написав нардеп у Telegram.

Гончаренко пояснив, у яких випадках, згідно із законом, припустиме множинне громадянство:

  • у разі набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
  • у разі набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновителів-іноземців;
  • у разі автоматичного набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
  • у разі автоматичного набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не одержав документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
  • у разі набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, які є громадянами держав, що входять до переліку тих, хто може набути громадянство у спрощеному порядку;
  • у разі набуття громадянином України громадянства держав із переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Питання визнання декількох громадянств залежатиме від того, чи є воно громадянством держави, внесеної до списку Кабміну. При цьому уряд формуватиме список на свій розсуд.

Законопроєкт не визначає, як часто Кабмін може змінювати перелік таких країн.

Слід зазначити, що порівняльна таблиця законопроєкту 11469 до другого читання налічує 560 сторінок. При цьому профільний комітет двічі розглядав його фінальну версію - спочатку 21 травня рекомендував ухвалити в цілому, але згодом надійшли додаткові пропозиції від керівництва фракції політичної партії Слуга народу та Міністерства національної єдності. 9 червня комітет ще раз відредагував редакцію документа.

Фінальна редакція законопроєкту передбачає, що держави, громадяни яких набувають громадянства України у спрощеному порядку, визначаються Кабміном на підставі затвердженого ним порядку. Під час визначення цього списку держав Кабмін враховує:

  • членство держави в Європейському Союзі;
  • застосування державою санкцій у зв'язку зі збройною агресією проти України.

Громадянин України, який одночасно є громадянином держави, занесеної до списку Кабміну, може вийти з громадянства України за його клопотанням в іноземній державі, громадянином якої він є незалежно від місця його проживання.

Вихід з громадянства України є необов'язковим для громадянина України, який набув громадянства держави, що належить до списку Кабміну.

Добровільне набуття громадянином України громадянства держави, яка не включена до списку Кабміну, буде підставою для втрати громадянства України.

Не вважається добровільно набутим на тимчасово окупованій території України громадянство РФ, зокрема, якщо набуття такого громадянства потребувало звернення із заявою чи клопотанням, а також у разі набуття громадянином України, незаконно депортованим з ТОТ, громадянства РФ, крім випадків, коли дії такої особи спрямовані на пропаганду війни чи публічної підтримки національним інтересам України в розумінні Закону "Про національну безпеку України".

Датою припинення громадянства України є дата видання відповідного указу Президента.

Подвійне громадянство в Україні

Україна офіційно не визнавала подвійного громадянства. Водночас законів, які б будь-яким чином карали за подвійне громадянство, не було.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що виступає за подвійне громадянство в Україні.

У вересні 2021 року під час візиту до США Зеленський пообіцяв українській діаспорі у США запровадити подвійне громадянство.

У червні 2024 року чоловікам віком від 18 до 60 років із подвійним громадянством заборонили перетинати кордон - Україна скасувала виняток щодо "проживання за кордоном", який раніше дозволяв певній категорії українських чоловіків виїжджати з країни.

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