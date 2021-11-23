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Лукашенко пригрозив "вирізати всіх мерзотників" і назвав Байдена самозванцем: повне інтерв'ю ВВС

23 листопада 2021, 20:20

Політик експресивно висловився в інтерв'ю міжнародному виданню.

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Лукашенко зробив гучні заяви у бік США / скріншот

Самопроголошений глава Білорусі Олександр Лукашенко дав експресивне інтерв'ю кореспонденту BBC Стіву Розенбергу, в якому висловився про протести в Білорусі, боротьбу з опозицією і міграційну кризу.

"Мені наплювати на те, що в Євросоюзі ви думаєте про президента Білорусі. Мене обирав не Євросоюз. Ви мене не визнаєте чверть століття", - прокоментував" батька " своє невизнання у світі.

Крім того, він заявив, що не вважає Байдена легітимним президентом.

"Байден для вас легітимний чи ні? З моєї точки зору - не легітимний: ви бачили, що відбувалося на виборах", - сказав Лукашенко.

В ході розмови про репресії він визнав побиття мігрантів і здивував "анонсом" своїх подальших дій.

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"Я це визнаю, визнаю... ви не показували, як машинами атакували наших міліціонерів на вулицях. Були і з того боку. Бійка йшла. Бійка, яку Ви, Захід, створили у нас, вона була, я це визнаю [...]. Виріжемо всіх мерзотників, яких ви фінансували", - додав Лукашенко.

В останньому висловлюванні він згадав НКО і НУО, і пригрозив ліквідувати всіх, хто отримував гроші від США. Причому найближчим часом.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Польщі

Вранці, 8 листопада, нелегальні мігранти зібралися на білорусько-польському кордоні з метою потрапити на територію Польщі. Вони розділилися на дві групи: перша пішла на контрольно-пропускний пункт, друга з метою перетину кордону пішла в ліси.

Потім вони зробили спробу силою штурмувати кордони Польщі, використавши лопати, щипці та колоди. Польським силовикам вдалося відбити атаку нелегалів.

Після цього біженці біля кордонів Польщі розбили наметовий табір. Польська сторона зафіксувала близько трьох сотень спроб прориву через кордон.

У ніч на 10 листопада двом великим групам мігрантів вдалося потрапити до Польщі. Частина мігрантів були заарештовані співробітниками правоохоронних органів.

13 листопада 50 мігрантів потрапили на територію Польщі в районі Старзина.

Україна і країни Європи закликають ЄС врегулювати питання з мігрантами біля кордонів Польщі. Держави дотримуються точки зору, згідно з якою дана криза спровокована невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Країни вимагають почати трибунал над Лукашенко.

В Євросоюзі планують обговорити нові санкції проти Білорусі через ситуацію з нелегальними мігрантами. Олександр Лукашенко, у свою чергу, погрожує відповісти на обмеження, і звинувачує в міграційній кризі Варшаву.

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новини США Білорусь мигранты Олександр Лукашенко Польща Телеканал ВВС
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