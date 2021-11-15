Німеччина визнала "Батька": Меркель і Лукашенко обговорили ситуацію на кордоні з Білоруссю

Лукашенко спілкувався з Меркель / УНІАН

Новий політичний тиждень в Європі почався з телефонної розмови між в. о. канцлера Німеччини Ангелою Меркель і самопроголошеним "президентом" Білорусі Олександром Лукашенком.

Протягом 50 хвилин сторони обговорювали ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією, пише БЕЛТА.

"І ще один найважливіший аспект, який "президент" Білорусі та в. о. канцлера Німеччини обговорили детально - гуманітарна підтримка біженців через надання їм гуманітарної допомоги", – пише ЗМІ.

У підсумку Меркель і Лукашенко домовилися про подальші переговори для вирішення цього конфлікту.

Тим часом, поки невідомо, хто з них став ініціатором даної розмови.

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Мігранти біля кордону Білорусі та Польщі

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні розпочався 8 листопада. Тоді групи біженців зібралися на кордоні для того, щоб потрапити до Польщі. Мігранти вирішили розділитися на дві групи – перша вирушила на контрольно-пропускний пункт, друга пішла перетинати кордон лісами.

Мігранти спробували штурмом потрапити до Польщі. За допомогою підручних засобів - лопат, щипців і навіть колод – вони мали намір зламати огорожу. Однак польські силовики відбили атаку.

Потім вони влаштували наметовий табір біля кордонів Польщі. Варшава фіксувала кілька сотень спроб прорватися через кордон.

10 листопада нелегальні мігранти все-таки потрапили до Польщі. Кордон перетнули дві групи, одну з них затримали.

А 13 листопада біженці прорвалися до Польщі в районі Старзина. На польській території незаконно опинилися близько 50 мігрантів.

Тим часом, Україна і захід вважають, що міграційна криза біля кордонів Польщі спровокувала Лукашенка. Вони закликали ЄС вирішити проблему і створити трибунал над Лукашенком.