Лукашенко шукає варіант "порятунку" і не допомагає Путіну військами: він бачить поразку РФ - експерт

Олександр Лукашенко намагається робити видимість, що Білорусь нібито готується до вторгнення в Україну.

Лукашенко не вірить у перемогу Путіна / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко намагається "відбитися" від Путіна і не допустити втягування своїх військ для вторгнення в Україну. Вся річ у тому, що він просто не вірить в подальшу "перемогу" диктатора. Про це заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, повідомляє ТСН.ua.

"Лукашенко орієнтується на успіхи або неуспіхи Росії. Він бачить, що Путін може програти. Він сьогодні реальний співучасник агресивних дій, але його основна стратегія - не почати війну військами білоруської армії з Україною. Він знає, що це може бути програш, потужне протистояння в суспільстві і в армії", - сказав Маломуж.

Він не виключає, що на тлі цих "ігор Лукашенка" може початися конфлікт між білоруською і російською арміями.

"У плані недопущення агресії, відмова від проведення військової операції", - пояснив Маломуж.

Експерт вважає, що у зв'язку з цим Лукашенко намагається демонструвати "миротворчу позицію", кажучи про те, що він готовий йти на переговори або підписати "пакти про ненапад".

"Готує ґрунт, щоб, коли Путін програє, він нібито виступав "миротворцем" — пропонував майданчики, відмовлявся від війни, стримував агресію Росії з території Білорусі. Аргументів він вже сьогодні набирає", — додав він.

Лукашенко намагається "всидіти на двох стільцях": з одного боку не вляпатися у відкритий конфлікт з Путіним, а з іншого - з НАТО і Україною. Він розуміє, що відкритий вступ Білорусі у війну може спровокувати не тільки український контрнаступ, а й наступ НАТО.

"Наразі він грає, що він захищає і Росію, веде підготовку мобілізованих на своїх базах, проводить ремонт і реконструкцію танків, БТРів, ракетних систем, розмішає "Іскандери", розмістив навіть на аеродромах МіГ-31 з дуже потужними гіперзвуковими ракетами "Кинджал", але далі він не піде", - переконаний Маломуж.

За його даними, Лукашенко зараз намагається домовитися з Китаєм і Туреччиною, щоб ті стали на його бік після програшу Росії і підтвердили, що він нібито "був миротворцем".

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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