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"Підуть на Київ з Білорусі": британський віцемаршал повідомив, коли РФ почне наступ

24 січня 2023, 20:52
Російські окупанти будуть намагатися захопити столицю, всю Донецьку область, а також посилюватимуть оборону на півдні, щоб завадити просуванню ЗСУ.
РФ може піти у наступ з боку Білорусі / Колаж фото Міноборони РФ, @DefenceU

Нині на більшій частині фронту спостерігається так зване затишшя. Бойові дії тривають, однак жодна зі сторін ще не йде у потужний наступ. Однак він може відновитися вже навесні. Російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ не лише про захоплення всієї Донецької області, а й Києва. Про це заявив віцемаршал авіації Британії у відставці Шон Белл, повідомляє Sky News.

Столиця знаходиться під великою загрозою, адже новий наступ може відбутися саме з території Білорусі. До того ж Путін хоче втримати позиції окупантів на півдні України, бо боїться втратити Крим.

"Путін також намагатиметься зміцнити переважно окупований регіон Запоріжжя, аби уникнути українського прориву. Окрім того, росіяни можуть загрожувати столиці України Києву, ймовірно, з Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим Кремль хоче посилити війська окупантів в Луганській області, адже саме там українські захисники продовжують досягати успіхів. ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Кремінна – Сватове та просуваються у бік самого населеного пункту Кремінна.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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