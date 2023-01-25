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"Питання не десятків, а сотень одиниць": Подоляк розповів подробиці про передачу танків Україні

25 січня 2023, 00:23
В Офісі президента повідомили, що Німеччина передасть Україні танки і дасть дозвіл на це для інших партнерів.
Танк Leopard
Україна отримає танки / Фото US Army

Україна скоро отримає сучасні танки Leopard. Їх кількість буде вимірюватися не в десятках, а сотнях одиницях. Про це в ефірі телемарафону розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Німеччина дозволить іншим державам передати танки.

"Танки точно будуть, в будь-якому випадку. Танків буде достатньо ... Сьогодні є чітке розуміння практично всіма керівниками наших різних країн партнерів, що танки потрібно передати Україні. Це не питання десятків, а – сотень ... Німеччина прийме відповідні рішення. Країни чітко фіксують свою позицію. Сьогодні, до речі, Столтенберг сказав, що Німеччина дасть згоду на поставку танків і буде сама це робити. Це питання кількох днів", - сказав Подоляк.

Він також звернув увагу на нерішучість Німеччини в передачі озброєння Україні. Він переконаний, що німецька влада перебувала в страху перед Росією. У ФРН було сконцентровано російське лобі, що також зіграло свою роль.

"Німеччина в 2007-му році зробила ключову свою, фатальну помилку. Вона сказала, що Росія – невід'ємна частина Європи, Росію потрібно інтегрувати в Європу, з Росією потрібно дуже і дуже дружити. Сьогодні вони не можуть зрозуміти, що цей довоєнний час минув", - сказав Подоляк.

Танки Leopard 2 для України

Німецьке видання Spiegel 24 січня повідомило, що Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц через місяці коливань прийняв рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Києву відправлять як мінімум роту таких танків. Крім того, Берлін дозволить іншим країнам постачати Україні Leopard 2.

Журналісти ABC News раніше розповіли, що країни Заходу готові відправити Україні близько 100 танків Leopard 2.

Вони домовилися про такі поставки ще на засіданні Рамштайн-8. Танки можуть передати Польща, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Данія.

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