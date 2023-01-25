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РФ готується до нового наступу: окупанти атакують Бахмут і Вугледар - Зеленський

25 січня 2023, 00:34
Російські окупанти кидають сили в Донецьку область, щоб захопити Вугледар і Бахмут.
Володимир Зеленський, українські військові, ЗСУ
РФ готується до нового наступу / Офіс президента України, 93 ОМБр Холодний Яр

Росія готується до нової атаки. Кремль задіє ті сили, які в РФ можуть мобілізувати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що російські окупанти посилюють свої угруповання і атакують Бахмут і Вугледар.

"Росія готується до нової хвилі агресії - з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Наразі окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії", - сказав Володимир Зеленський.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

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війна в Україні Володимир Зеленський Вугледар вторгнення Росії
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