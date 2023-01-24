"Хай підписує сам із собою": Подоляк розкритикував "пакт про ненапад" від Лукашенка

Радник керівника Офісу президента акцентував на тому, що напад з боку Білорусі вже відбувся.

Лукашенко запропонував підписати пакт про ненапад / Колаж фото сайт Кремля, ОПУ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно заявив про те, що Україні треба підписати з ним "пакт про ненапад". Українська сторона здивована такою нахабністю, адже з боку Білорусі вже відбувся напад. Цю заяву прокоментував радник Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал.

"Вони вже надали інфраструктуру, надали певні можливості полігонні, надали аеродроми, паливні бази, ремонтні спроможності й таке інше. Але все-таки для Білорусі, м’яко кажучи, було б із юридичної точи зору та точки зору історичної відповідальності, не заходити на територію України",– сказав Подоляк.

Він вважає логічним, якби Лукашенко підписав цей "пакт" сам із собою. Україна підписала б такий документ з іншими державами, каже Подоляк. Він також згадав, як Лукашенко сам цинічно заявляв, що Україна протримається у війні "максимум 3-4 дні".

"До заяв пана Лукашенка треба відноситись як до заяв пана Лукашенка. Якийсь резон, певно, в них є, але нам цей резон достатньо складно зрозуміти, це якийсь історичний ребус", – додав Подоляк.

Білоруський "пакт про ненапад"

Лукашенко брехливо заявив, що Київ нібито передавав йому пропозиції "підписати пакт про ненапад".

"Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми ні в якому разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонували укласти. А з іншого боку, [західні країни − Главред] готують цю гримучу суміш і озброюють їх", — зазначив він.

Загроза нападу Росії з Білорусі

Командувач Об'єднаними силами Збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, ЗСУ задіють резерви на проблемних напрямках.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пересування військ окупанта Росії на території Білорусі. Поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою.

Аналітики американського Інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоймовірною.

Інші новини: