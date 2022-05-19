Кулеба різко дорікнув Європі через вступ України до ЄС

Дмитро Кулеба дорікнув Європі / Reuters

У питанні євроінтеграції України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зауважив розбіжності між словом і ділом окремих членів Європейського Союзу, писати NRC.

Дипломат заявив про відсутність раціональних аргументів для відмови Україні. Глава МЗС назвав надання статусу кандидата в члени ЄС чітким сигналом про гарантоване місце в інтеграційному проекті.

"Коли мова йде про зброю і санкції, то розриву між словами і ділом немає. Так буває, коли мова йде про статус кандидата в члени Європейського Союзу. Ми вже три місяці чуємо, що Україна є частиною Європи, і як мужньо ми боремося за захист європейських цінностей. Але немає політичного визнання. Так виникає питання, наскільки щирі ці чудові слова", - пояснив Кулеба.

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Міністр запевнив, що Україна не вимагає термінового членства в об'єднанні. Водночас статус кандидата в члени Євросоюзу сприятиме перетворенням і подоланню українських проблем на кшталт корупції.

Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Пізніше керівник українського МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі глав МЗС "Великої сімки" заявив про те, що всі аргументи влади Угорщини щодо того, чому офіційний Будапешт не може відмовитися від імпорту російської нафти, практично всі непереконливі.

Український дипломат говорив, що позиція угорців здебільшого обґрунтована політичними, а не економічними чинниками.

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