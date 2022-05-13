Позиція України незмінна: Кулеба обговорив з Боррелем ембарго на російську нафту

Кулеба зустрівся з Боррелем / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з представником ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Під час зустрічі чиновники обговорили введення ембарго на нафту Росії.

"Зустрівся з моїм добрим другом, жозепом Боррелем сьогодні. Вдячний за пропозицію надати додаткову підтримку ЄС у розмірі 500 млн євро для зміцнення оборони України. Щодо шостого пакету санкцій ЄС, позиція України залишається чіткою: він має включати нафтове ембарго щодо Росії", - пише Кулеба у своєму Twitter-акаунті.

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

План ЄС щодо нових санкцій щодо Росії передбачає певні обмеження. Серед них заборона для фізичних і юридичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Обмеження повинні набути чинності протягом 3 місяців.

Крім цього, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні відключити ще 3 російських банки, в тому числі і найбільший державний банк Сбербанк Росії.

Заплановані санкції проти Аліни Кабаєвої-колишньої олімпійської гімнастки, яка, згідно з даними Євросоюзу, тісно пов'язана з російським президентом Путіним.

Санкції повинні бути і проти патріарха РПЦ Кирила, які підтримує Путіна у війні проти України.

Згідно з даними Bloomberg, 8 травня посли країн ЄС не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти Росії через позицію Угорщини. Зокрема, Будапешт виступає проти ембарго на російську нафту. Угорській державі, як виняток, дозволили купувати нафту з РФ до 2024 року. Але держава все одно заблокувала угоду.

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