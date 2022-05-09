УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ембарго на нафту та обмеження проти Кабаєвої: Євросоюз готується до удару санкціями по Росії

9 травня 2022, 15:54

Консультації щодо шостого пакету санкцій проти РФ суттєво просунулися, сказали в МЗС Німеччини.

Росія, Прапор
ЄС може узгодити нові санкції проти Росії вже найближчим часом - МЗС Німеччини / УНІАН

Країни Європейського Союзу завершують узгодження шостого пакету санкцій проти Росії. Перемовини, як і раніше, продовжуються, вдалося досягти прогресу. Консультації можуть завершитися вже найближчим часом. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Як повідомляє Reuters, у понеділок, 9 травня, в німецькому зовнішньополітичному відомстві розповіли, що держави ЄС завершують процедуру обговорення шостого пакету санкцій проти Росії. У перемовинах є прогрес.

"Перемовини щодо шостого пакету санкцій тривають, вони добре просунулися", - сказав представник МЗС ФРН.

Також він підкреслив, що консультації можуть бути завершені вже незабаром.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ передбачає перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти до третіх країн. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні набути чинності.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на купівлю нерухомості в країнах Євросоюзу.

Планується впровадження санкцій проти Аліни Кабаєвої - колишньої олімпійської гімнастки, яка, за даними ЄС, тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним.читайте такожНові санкції ЄС: як Росії робитимуть боляче

Санкції заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України.

Обмеження мають бути стосовно десятків військових, визнаних винними у військових злочинах у Бучі Київської області.

За інформацією Bloomberg, 8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині у якості вийнятку дозволили купувати нафту у Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Главред рекомендує:

viber
МЗС Німеччини санкції проти Росії санкції Євросоюзу
Реклама
Популярне
"Наша сім'я буде більше": Осадча привітала Юрія Горбунова"Наша сім'я буде більше": Осадча привітала Юрія Горбунова Ретроградний Меркурій 10 травня: Рибам - повернення додому, Козерогам - борги, Овнам - крадіжкаРетроградний Меркурій 10 травня: Рибам - повернення додому, Козерогам - борги, Овнам - крадіжка Небезпечні дні травня 2022: що потрібно робити, щоб не накликати бідуНебезпечні дні травня 2022: що потрібно робити, щоб не накликати біду Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіскиМісячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски Історія тільки починається: у неодруженого Єрмака показали його миле спілкування з Анджеліною ДжоліІсторія тільки починається: у неодруженого Єрмака показали його миле спілкування з Анджеліною Джолі
Підтримайте Главред

Останні новини

16:16

Десятки окупантів здалися у полон на Харківщині після того, як їх оточили ЗСУ

16:15

Гороскоп на червень 2022 для всіх знаків зодіаку: Терезам - несподівані гроші, Стрільцям - заздрість

16:11

Нікчемна промова Путіна, або Чому війна в Україні не закінчиться в травніПогляд

15:54

Ембарго на нафту та обмеження проти Кабаєвої: Євросоюз готується до удару санкціями по РосіїВідео

15:34

Прикмети на 10 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду в найнебезпечніший день травняВідео

Реклама
15:32

Негайно вивести війська з України і почати переговори: генсек НАТО звернувся до Путіна у День перемоги

15:31

Померла 36-річна видавець L'officiel Austria і невістка екс-міністра юстиції Світлана Лавринович

14:45

Верх цинізму: Повалій виконала перед росіянами "Пісню про рушник" українськоюВідео

14:10

"Залізний Чмоня": у Мережі підняли на сміх черговий "аналоговнєт" на параді в Росії

14:04

Посла РФ у Польщі Андрєєва облили червоною фарбою - люди кричали "фашисти", він поїхав з поліцієюВідео

14:03

Путін наступив на граблі Гітлера: чому на Росію чекає розгромПогляд

13:56

Співачка Нюша освоює нову професію після втечі з Росії

13:36

Дорожники відновили сполучення між Києвом і Полтавою по трасі М-03: відео

13:09

Марш курсантів і сумний Іскандер: чому парад у Москві пройшов майже без техніки і військовихПогляд

13:07

Україна не хотіла атакувати Крим, а НАТО - Росію: Подоляк розніс промову Путіна на 9 травняВідео

13:03

"Його кінець близький": Арестович назвав ключову фразу в промові Путіна на параді в Москві

13:00

Гороскоп на завтра, 10 травня 2022: Левам – щасливі зміни, Козерогам – вороги, Водоліям - везіння

12:29

Як пройшов парад 9 травня у Москві: без авіації, з мінімумом техніки та лицемірною промовою ПутінаВідео

12:20

Сотні мільярдів євро для України: в ЄС запропонували віддати Києву гроші Центробанку РосіїВідео

12:13

Окупанти в паніці спалили свою техніку, аби не воювати в Україні

Реклама
11:45

Прикмети на 9 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:41

Петросян раптово заступився за Галкіна, який втік з Росії

11:26

Діти малювали їжу: Наталя з Маріуполя розповіла про життя під бомбардуваннями на АзовсталіВідео

11:26

"Ми ж банда?": Дурнєв закликав не сваритися і похвалив неймовірне єднання українців

11:09

Країна-вандал: як Росія воює з музеями і кладовищами в УкраїніПогляд

11:07

Юрій Луценко вдруге став дідом

10:59

Точні удари по позиціях ворога: бійці ЗСУ розбили три САУ військ Росії у Харківській областіВідео

10:56

Росіяни кинулися на пошуки своїх в Україні: надійшло 32 тисячі звернень - МВС

10:47

Лікувався отруйною жабою від похмілля: в РФ помер колишній топменеджер ЛукойлуВідео

10:08

Гроші ллються рікою: двом знакам зодіаку потужно підфартить з фінансами в травні 2022

10:05

Не хочуть йти на війну: у РФ спалили вже сьомий за рахунком військкомат

10:04

"Пропустили заняття з топографії": велика партія "визволителів" з РФ повернулася додому в мішкахВідео

09:54

На Україну очікує два дні перемоги - Хрещатик побачить парад: Зеленський привітав з 9 травняВідео

09:43

Селін Діон згадала Україну на день матері

09:28

ЗСУ перетворили на металобрухт останню версію російського бойового танкаВідео

09:24

В Україну йде небезпечна погода: синоптик попередив про дощі, грози та заморозкиВідео

09:16

Чому Росія відкрито не оголосить повномасштабну війну до осеніПогляд

08:35

Зеленський нагородив Патрона медаллю і познайомив знаменитого пса-сапера з ТрюдоВідео

08:32

З Днем Перемоги красиві привітання і душевні картинки

08:25

Гороскоп на сьогодні, 9 травня 2022: Близнюкам – інтриги недругів, Стрільцям - солідний дохід

Реклама
08:22

Як врятувати захисників Маріуполя на Азовсталі: військовий експерт назвав умовуВідео

08:08

"Зараз в Україні відбуваються чотири нові Бучі": Арестович розповів про звірства окупантівВідео

07:38

Кадирівські тіктокери вступили в "бій" з деревами в лісіВідео

07:10

На Півдні України ЗСУ зірвали спробу вивести групу розвідки ворога і знищили 51 окупанта

06:32

Окупанти з новими силами можуть атакувати Київ та інші міста - Арестович

06:29

Чого чекати від Путіна: три сценаріїПогляд

05:10

Війна проти України розколола силовиків Путіна: є "яструби" і противники битви з Києвом - ГрозєвВідео

04:41

Активні бої будуть до 15 травня: екстрасенс розповів, скільки ще триватиме війна в УкраїніВідео

04:10

З якими антибіотиками можна та не можна поєднувати алкоголь - список

03:34

"Путін тримає його на повідку": експерт пояснив, що означає зміна риторики Лукашенка про війну в УкраїніВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти