Ембарго на нафту та обмеження проти Кабаєвої: Євросоюз готується до удару санкціями по Росії

ЄС може узгодити нові санкції проти Росії вже найближчим часом - МЗС Німеччини / УНІАН

Країни Європейського Союзу завершують узгодження шостого пакету санкцій проти Росії. Перемовини, як і раніше, продовжуються, вдалося досягти прогресу. Консультації можуть завершитися вже найближчим часом. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Як повідомляє Reuters, у понеділок, 9 травня, в німецькому зовнішньополітичному відомстві розповіли, що держави ЄС завершують процедуру обговорення шостого пакету санкцій проти Росії. У перемовинах є прогрес.

"Перемовини щодо шостого пакету санкцій тривають, вони добре просунулися", - сказав представник МЗС ФРН.

Також він підкреслив, що консультації можуть бути завершені вже незабаром.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ передбачає перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти до третіх країн. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні набути чинності.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на купівлю нерухомості в країнах Євросоюзу.

Планується впровадження санкцій проти Аліни Кабаєвої - колишньої олімпійської гімнастки, яка, за даними ЄС, тісно пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним.читайте такожНові санкції ЄС: як Росії робитимуть боляче

Санкції заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України.

Обмеження мають бути стосовно десятків військових, визнаних винними у військових злочинах у Бучі Київської області.

За інформацією Bloomberg, 8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині у якості вийнятку дозволили купувати нафту у Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

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