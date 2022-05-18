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Що буде перемогою України у війні: Кулеба назвав чотири складові

18 травня 2022, 22:10

У переговори з Росією будуть в будь-якому випадку, адже кожна війна закінчується дипломатією.

Дмитро Кулеба
Що буде перемогою України у війні : відповідь Кулеби / Reuters

За підсумками війни Україна повинна повернути всі окуповані території, включаючи Крим, і отримати репарації від Росії, заявив в інтерв'ю NRC міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Перемога - це звільнення окупованих територій, включаючи Крим і Донбас. Сплата репарацій. Засудження військових злочинців і тих, хто здійснили злочини проти людяності. Закріплення місця України в європейській інтеграції. Це чотири елементи, які для мене є невід'ємними складовими перемоги", - підкреслив Кулеба.

При цьому очільник українського дипломатичного відомства додав, що в переговори з Росією будуть в будь-якому випадку, адже кожна війна закінчується дипломатією.

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"Нам доведеться подолати багато емоцій після всіх злочинів, скоєних Росією, але якщо є шанс покінчити з війною і звільнити окуповані території, ми готові сідати з росіянами за стіл переговорів", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше, за інформацією агентства Bloomberg, посли країн Євросоюзу не домовилися по шостому пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

Але є дані про те, що від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Пізніше керівник українського МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі глав МЗС "Великої сімки" заявив про те, що всі аргументи влади Угорщини з приводу того, чому офіційний Будапешт не може відмовитися від імпорту російської нафти, практично всі непереконливі.

Український дипломат говорив, що позиція угорців здебільшого обґрунтована політичними, а не економічними чинниками.

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військова агресія РФ Дмитро Кулеба новини України
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