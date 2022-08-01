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Компенсують з держбюджету: в українців хочуть примусово забирати майно

1 серпня 2022, 20:07

Йдеться про примусове вилучення обладнання, яке може використовуватися з метою діяльності оборонно-промислового комплексу.

Компенсують з держбюджету: в українців хочуть примусово забирати майно
Колаж-фото Рада, Агентство / в українців хочуть примусово забирати майно

Нардепи можуть дозволити примусово конфісковувати в українців майно під час війни, відповідний законопроект був схвалений у першому читанні в понеділок, 1 серпня, повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За інформацією народного обранця, у першому читанні парламент ухвалив законопроект №7605 "Про внесення змін до деяких законів щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану".

Йдеться про примусове вилучення обладнання, яке може використовуватися з метою діяльності оборонно-промислового комплексу. За словами депутата, таке вилучення може здійснюватися на підставі рішення РНБО за пропозицією узгодженої обласної Військової адміністрації.

Проєкт передбачає, що компенсація відчуженого майна здійснюється за рахунок держбюджету (протягом 5 наступних бюджетних періодів).
Відповідно до документу, рухоме і нерухоме майно може бути передане до управління Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Рішення Ради під час війни

Раніше Главред писав, що Верховна Рада схвалила за основу і в цілому закон, який забороняє на час воєнного стану примусово стягувати з людини борги за житлово-комунальні послуги. "За" закон №7531 проголосували 312 нардепів.

Документ вносить зміни до Закону" Про виконавче провадження " і передбачає, що тимчасово, на період дії воєнного стану, забороняється примусове стягнення з фізичної особи заборгованості по послугах ЖКГ ‒ але в громадах, які розташовані в районах проведення військових дій, або ті, які знаходяться в тимчасовій окупації.

Зазначимо, 10 липня на засіданні Верховної Ради депутати підняли собі виплати і надбавки коштом міжнародної допомоги, яку отримає Україна від іноземних партнерів.

Як свідчить карта законопроєкту, розміщена на офіційному сайті ВРУ, мова йде про проект Постанови 7561 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради "про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України".

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війна в Україні Верховна Рада Ярослав Железняк нерухомість
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