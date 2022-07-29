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Рада дала відстрочку від мобілізації новим категоріями населення: кого стосується

29 липня 2022, 17:06

Крім того, парламент проголосувала надання відпусток по догляду за дитиною не тільки жінкам, а й чоловікам (якщо обидва батьки служать в ЗСУ).

призовники, українські військові
Рада дала відстрочку від мобілізації новим категоріями населення: кого стосується / news-ukraine.com, mukachevo.net

У п'ятницю, 29 липня, Українська Верховна Рада ухвалила закон про відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації в рамках воєнного стану науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Крім того, парламент проголосувала надання відпусток по догляду за дитиною не тільки жінкам, а й чоловікам, у разі якщо обидва є військовослужбовцями.

"Норма буде поширюватися на рівних умовах в мирний час і в особливий період або воєнний стан. Як співавтор цього законопроєкту вважаю, що рішення допоможе сім'ям військовослужбовців і вирішить багато питань", - написав співавтор законопроекту нардеп Олексій Гончаренко.

Також Рада звільнила від мобілізації громадян, які втратили близьких родичів під час ООС та воєнного стану.

Закон визначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся або рідний (полнородный, неполнородный) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях, а також під час забезпечення нацбезпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

читайте такожМобілізація в Україні 2022: хто не потрапляє під призов у воєнний час

Нагадаємо, раніше, 22 травня, Верховна Рада підтримала законопроект про продовження загальної військової мобілізації на території України. До ЗСУ призиватимуть ще 90 днів – до 23 серпня.

Рішення підтримали 300 народних депутатів. Також в країні ще на 3 місяці продовжили воєнний стан. "За" проголосували 320 парламентаріїв.

Загальна військова мобілізація триватиме ще 90 днів – вона діятиме до 23 серпня 2022 року. Проголосували за рішення 300 народних обранців.

Крім того, Верховна Рада продовжила воєнний стан, який триває з 05:30 25 травня ще на 3 місяці – до 23 серпня.

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Автор: Єгор Бунін
мобилизация Верховна Рада новини України
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