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Зеленський просить Верховну Раду звільнити Баканова

18 липня 2022, 19:22

Рада отримала проект постанови, якою пропонується звільнити з посади голови СБУ Івана Баканова.

Зеленський, Баканов
Зеленський і Баканов / president.gov.ua, ssu.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Так, 18 липня, Рада отримала проект постанови, яким пропонується звільнити з посади голови СБУ Івана Баканова. Його вже передали на розгляд керівництва парламенту.

При цьому нардеп від партії Голос Ярослав Железняк розповів, що звільнення Баканова буде розглянуто Радою вже на найближчому пленарному засіданні.

Це питання стане першим пунктом порядку денного парламенту.

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Звільнення Баканова

17 липня президент України Володимир Зеленський звільнив генпрокурора Венедиктову і главу СБУ Баканова. Замість Баканова обов'язки голови СБУ поки виконуватиме колишній перший заступник Василь Малюк, а в.о. генпрокурора був призначений Олексій Симоненко.

Потім Зеленський пояснив, що причиною такого рішення стали зафіксовані зв'язки між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що усунення Івана Баканова з посади голови СБУ було прогнозованим. Також експерт висловив думку, що Зеленський "схильний до досить радикальних кадрових рішень".

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