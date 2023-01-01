Були жалюгідними терористами і такими залишилися: Зеленський заявив, що ЗСУ збили 45 дронів РФ

У країні-агресорі Росії запанував страх - Москва програє, дрони з ракетами та іншими озброєннями їм не допоможуть, сказав Володимир Зеленський.

Війська України 1 січня збили 45 ворожих безпілотників - Зеленський / колаж фото Офіс президента, АрміяInform

Сили оборони України 1 січня за ніч збили 45 іранських дронів, які запустили окупанти РФ. Загарбники як були жалюгідними терористами, так ними і залишилися. В Росії панує страх - Москва зазнає поразки у війні, і жодне озброєння їй не допоможе. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого відеозвернення він розповів про те, що українські військові в новорічну ніч збили 45 іранських дронів, які окупант Росія запускала по території України.

Зокрема, 33 дрони збили льотчики із зенітниками. Ще 12 збитих безпілотника на рахунку ППО Сухопутних військ.

Президент подякував військовим і додав, що в Росії запанував страх. Держава-окупант програє війну - жодна зброя Москві не допоможе.

"Російські терористи як були жалюгідними, такими і зайшли в цей рік. Наше з вами почуття єдності, справжності, самого життя - це все так контрастує зі страхом, який запанував в Росії. Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Тому що вони програють. Дрони, ракети, все інше їм не допоможуть. Тому що ми разом. А вони хіба що разом зі страхом", - підкреслив Володимир Зеленський.

Ракетні удари РФ по Україні 31 грудня

Агресор Росія 31 грудня запустила ракети по Україні. У Києві прогриміли вибухи. У низці міст для безпеки вирішили вимкнути світло. Повідомлялося про прильоти в Києві, Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві.

У Києві в результаті атаки окупантів загинула одна людина, 13 людей постраждали. ЗМІ повідомляли про прильоти в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах. Поблизу станції метро Палац Україна сталося попадання в готель.

Окупанти Росії запускали ракети та іранські дрони по Україні і в новорічну ніч. Окупанти цинічно писали на дронах "З Новим роком".

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