Мінус дорогущий 'Алігатор': росіяни збили на Запорізькому напрямку свій вертоліт Ка-52

Орієнтовна вартість ударного гелікоптера Ка-52 "Алігатор" складає 16 мільйонів доларів США або 484 мільйони рублів.

Росіяни збили на Запорізькому напрямку свій вертоліт Ка-52 / Вікіпедія

Російські війська у Запорізькій області збили власний ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Вартість ворожого бомбардувальника складає сотні мільйонів рублів. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram із посиланням на повідомлення російських пабліків.

Як інформують у ЗСУ, ворожа протиповітряна оборона, замість ракет та безпілотників, ліквідовує свої ж літальні апарати. Так, на початку грудня російський ЗРПК "Панцир-С1" виявив у нічному небі об'єкт і ухвалив рішення про його "приземлення".

Ціль була успішно ліквідована, але пізніше виявилося, що гелікоптер був російським Ка-52 "Алігатор". На жаль, за даними окупантів, екіпаж "Алігатора", що був всередині Ка-52, – вижив.

"Російська ПВО вона така. Збити ракету – ні! Збити власний гелікоптер чи літак - так! Ми за другий варіант! А поки що весь екіпаж зенітників запрошуємо на святкову вечерю на їх честь", - йдеться у повідомленні Страткому.

Відзначимо, що за даними Вікіпедії, Ка-52 (також відомий як "Алігатор") – це російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула". Орієнтовна вартість ударного гелікоптера Ка-52 "Алігатор" складає 16 мільйонів доларів США або 484 мільйони рублів.

Нагадаємо, нещодавно бійці ЗСУ знищили російський тактичний фронтовий бомбардувальник Су-24М. Ворожу ціль було збито під Бахмутом в Донецькій області. За даними військового кореспондента Андрія Цаплієнка, борт RF 93798 належав до 11-го змішаного авіаційного полку з місцем базування на аеродромі Маринівка біля Волгограда. Бійці ЗСУ також поруч з уламками знайшли шолом одного з льотчиків. На ньому прізвище "Редькін".

Також повідомлялося, що українські захисники впродовж сорока хвилин збили російський ударний вертоліт К-52, а також штурмовик Су-25 загальною вартістю близько $27 млн. Ворожі гелікоптери було збито підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряого командування "Південь".

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