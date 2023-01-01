glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ атакувала Україну в новорічну ніч: ППО збило 45 "шахедів", є "прильоти"

1 січня 2023, 09:44
Окупанти цинічно написали привітання "З Новим роком" на дронах-камікадзе, які запустили для вбивства українців.
Атака дронами, дроны-камикадзе
РФ атакувала Україну ракетами і дронами у Новорічну ніч/ Telegram

Російські окупанти у новорічну ніч на 1 січня 2023 року запустили по Україні ракети і десятки дронів-камікадзе. Під час російської атаки були "прильоти". Зокрема, вибухи відбулися у Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

У Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль "Фольксваген" і пошкодив капот. Жертв і потерпілих попередньо немає. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що вночі на Київщині відбивали атаку дронами-камікадзе, які країна-агресорка запустила по Україні. Постраждав об’єкт інфраструктури.

"Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами. Країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби. Переможемо!", – написав Кулеба.

ППО збила 45 "шахедів"

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що вночі збили 45 іранських дронів "Shahed-131/136".

"Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло!", – наголосили в Повітряних силах.

ПВО сбила 45 шахедов
ППО збила 45 "шахедів"/ Повітряні сили ЗСУ

Окупанти написали на дронах "З Новим роком!"

Українські правоохоронці показали уламки іранського дрона-камікадзе, який вночі летів на Київ. На уламках, які знайшли на спортивному майданчику, було написано "З Новим роком!".

"Уламки "Шахеда" – частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком! Можна сказати і дешево, і без смаку! Справжній орко-style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терориста і її армію", – написав голова Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, опублікувавши у соцмережах відповідні фото.

оккупанты написали на дронах
Окупанти написали на дронах "З Новим роком!"/ Telegram Нєбитов
оккупанты написали на дронах
Окупанти написали на дронах "З Новим роком!"/ Telegram Нєбитов

У Києві обмежили рух метро через атаку РФ

Після атаки окупантів ракетами і дронами у столиці України вранці 1 січня було змінено рух поїздів "червоною" лінією метрополітену. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що на коліях відкритої ділянки "червоної" лінії метро знайшли сторонні предмети. За попередньою інформацією, вони схожі на уламки ракети.

Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної".

Херсон через атаку РФ залишився без світла

Внаслідок російської атаки у новорічну ніч окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села. Найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт, аби щонайшвидше повернути херсонцям світло", – написав він у Telegram.

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди. Були "прильоти" у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

У Києві внаслідок ракетної атаки уже відомо про одного загиблого і 13 постраждалих. "Прильоти" були у Печерському, Голосіївському і Солом’янському районах столиці. Зокрема, поблизу станції метро "Палац України" було влучання в готель.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що під час цієї атаки Сили оборони України збили 12 з понад 20 крилатих ракет ворога.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія, яка є державою-терористом і здійснює війну проти українського народу і державності, ніколи не зламає Україну.

Також у містах Джанкой та Євпаторія в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Вони відбулися якраз у той час, коли країна-агресорка РФ здійснювала масований ракетний обстріл України.

Читайте також:

війна в Україні безпілотник ракета дрони вторгнення Росії ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:48

Окупанти обстріляли лікарню і будинки в Херсоні: є загиблі, двоє дітей поранені

13:31

ППО в обмін на голосування України в ООН: ЗМІ з'ясували деталі переговорів Зеленського і Нетаньяху

13:00

Гороскоп на завтра 2 січня: доля приготувала щастя для кожного знака зодіакуВідео

12:57

"Переможемо українців, НАТО і весь світ": Пригожин розмріявся про успіх РФ у війні і сказав "умову"Відео

12:27

"Ледве встигали перезаряджати NASAMS": у Повітряних силах розповіли про унікальний досвід ППО 1 січня

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:02

У Хмельницькому померла 22-річна дівчина, яка була поранена під час атаки РФФотоВідео

11:57

Санкції вгризлися в пропагандистські сідниці Лариси Доліної - співачка скаржиться на проблеми

11:32

Зміна тактики та перекидання військ до кордонів: у ГУР спрогнозували, чого чекати від РФ у 2023 році

11:18

Війні прийде кінець у разі усунення Путіна, його наступник виведе війська з України – політтехнологВідео

Реклама
11:09

Позорище біляве: запроданка Таїсія Повалій розважала росіян у новорічну ніч хітом Софії РотаруВідео

11:08

Чому 2 січня не можна порушувати всього одну заборону: прикмети, які можуть злякати все щастяВідео

10:56

"Путін не розуміє, що українці зроблені із заліза": посол США впевнена в перемозі України у 2023 році

10:38

Чи загрожує Україні тотальний блекаут: в "Укренерго" пояснили ситуацію

10:33

Як правильно замочувати одяг перед пранням: правила, які повинна знати кожна господиня

10:28

Макрон пообіцяв підтримувати Україну до перемоги

10:10

Більшість людей забувають це зробити після прання: 3 помилки, які шкодять пральній машині

10:00

В окупантів не вистачає боєприпасів, вони не зможуть підтримувати високий темп операцій в Бахмуті - ISW

09:44

РФ атакувала Україну в новорічну ніч: ППО збило 45 "шахедів", є "прильоти"Відео

09:40

"Кровопролитний рік": астролог назвала три палаючих місяці для України і попередила про потрясінняВідео

08:15

Коли ж ти нап'єшся, упирю кровожерливийПогляд

Реклама
08:13

Рік Кролика 2023 принесе величезний прибуток: 5 речей, які потрібно зробити всім 1 січняВідео

06:02

Міф про бункерного діда та дебільного "туземного" вождяПогляд

04:04

"Кіркорова не вистачає": Волочкова з подругою стали посміховиськомВідео

03:30

Ігристий феєрверк новорічного карнавалу: скільки зберігається відкрите шампанськеВідео

02:50

Захід боїться розпаду РФ, а тому стримує переможну ходу української армії - ТукаВідео

01:35

Навіщо обсмажувати макарони перед варінням: секрет, який покращить ваші страви в рази

31 грудня, субота
23:54

Росія зустрічає Новий рік під потужну "бавовну": вибухи пролунали у багатьох містахВідео

23:40

"Диктатор демонструє велич": політолог назвав справжню мету ракетних ударів ПутінаВідео

23:10

Як підібрати відтінок волосся під колір очей: хитрощі стилістів, які зроблять образ незабутнім

22:40

"2023 стане роком перемоги над ворогом": Зеленський привітав українців з Новим роком

22:08

Кім попередив про можливий удар РФ під бій курантів

21:20

"Лише посилюють рішучість": у США різко відреагували на ракетний терор росіян

20:43

Чому ковбаски називають мисливськими, а ковбасу - лікарською

20:15

Світан розповів, чи може російська ППО повністю прикрити МосквуВідео

19:41

Вагнерівці-зеки відмовилися воювати в Україні: тепер їх шукають по всій Ростовській області

19:16

Екстрені відключення скасовуються: у ДТЕК повідомили хороші щодо ситуації зі світлом у КиєвіВідео

19:10

"Ніхто вам цього не пробачить": Зеленський звернувся до росіян після масованого удару по Україні

18:33

Проросійські жителі Криму повинні бути депортовані після повернення півострова - Тука

18:10

Генерал Романенко пояснив, чому вороги постійно змінюють своїх командувачівВідео

18:09

Війна затягнеться ще на два-три роки, на Заході панічно бояться розвалу Росії – Тука

Реклама
17:53

Такі смішні: скандальна учасниця "Холостяка" прокоментувала свою участь у шоу

17:40

Щоб іграшки на ялинці тряслися від реготу: добірка кращих новорічних анекдотівВідео

17:38

Що потрібно зробити всім 1 січня, щоб на весь 2023 рік привернути щастя і фурорВідео

17:29

"РФ хоче залишити нас у темряві на Новий рік": Шмигаль розповів, у якому стані енергосистема

17:20

"Довго робили поблажки": у Росії хочуть закрити смітник СкабєєвоїВідео

17:06

"Путін "зустрічає" Новий рік вбивствами": Україна вимагає вигнати РФ з РБ ООНВідео

17:01

Без мук і бризок: 2 способи ідеально почистити гранат

16:59

"Буде дитина": Positiff зробив зізнання про особисте життя

16:44

Більшість українців підтримують удари ЗСУ по енергетиці Росії - опитуванняВідео

16:39

Масований удар РФ: ЗСУ збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворогаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Новорічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти