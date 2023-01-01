РФ атакувала Україну в новорічну ніч: ППО збило 45 "шахедів", є "прильоти"

Окупанти цинічно написали привітання "З Новим роком" на дронах-камікадзе, які запустили для вбивства українців.

РФ атакувала Україну ракетами і дронами у Новорічну ніч/ Telegram

Російські окупанти у новорічну ніч на 1 січня 2023 року запустили по Україні ракети і десятки дронів-камікадзе. Під час російської атаки були "прильоти". Зокрема, вибухи відбулися у Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

У Шевченківському уламок ракети впав на автомобіль "Фольксваген" і пошкодив капот. Жертв і потерпілих попередньо немає. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що вночі на Київщині відбивали атаку дронами-камікадзе, які країна-агресорка запустила по Україні. Постраждав об’єкт інфраструктури.

"Вночі Київська область відбила атаку дронами-шахідами. Країна-терорист цілилась у об’єкти енергетичної інфраструктури. По області було запущено майже три десятки безпілотників. Попередньо, без постраждалих. Є пошкодження об’єкту інфраструктури. Усю ніч на місцях збиття працювали екстрені служби. Переможемо!", – написав Кулеба.

ППО збила 45 "шахедів"

У Повітряних силах Збройних сил України повідомили, що вночі збили 45 іранських дронів "Shahed-131/136".

"Тринадцять у 2022-му і 32 – у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло!", – наголосили в Повітряних силах.

ППО збила 45 "шахедів"/ Повітряні сили ЗСУ

Окупанти написали на дронах "З Новим роком!"

Українські правоохоронці показали уламки іранського дрона-камікадзе, який вночі летів на Київ. На уламках, які знайшли на спортивному майданчику, було написано "З Новим роком!".

"Уламки "Шахеда" – частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком! Можна сказати і дешево, і без смаку! Справжній орко-style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терориста і її армію", – написав голова Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов, опублікувавши у соцмережах відповідні фото.

Окупанти написали на дронах "З Новим роком!"/ Telegram Нєбитов

Окупанти написали на дронах "З Новим роком!"/ Telegram Нєбитов

У Києві обмежили рух метро через атаку РФ

Після атаки окупантів ракетами і дронами у столиці України вранці 1 січня було змінено рух поїздів "червоною" лінією метрополітену. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що на коліях відкритої ділянки "червоної" лінії метро знайшли сторонні предмети. За попередньою інформацією, вони схожі на уламки ракети.

Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від "Академмістечка" до "Арсенальної".

Херсон через атаку РФ залишився без світла

Внаслідок російської атаки у новорічну ніч окупанти залишили Херсон та населені пункти, що поруч із містом, без світла. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Окупанти поцілили в об’єкт критичної інфраструктури. Без електропостачання – центр міста, мікрорайон ХБК, Білозерка, Комишани та інші села. Найближчим часом енергетики приступлять до ремонтних робіт, аби щонайшвидше повернути херсонцям світло", – написав він у Telegram.

Масована ракетна атака РФ

Нагадаємо, в Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У багатьох містах енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди. Були "прильоти" у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

У Києві внаслідок ракетної атаки уже відомо про одного загиблого і 13 постраждалих. "Прильоти" були у Печерському, Голосіївському і Солом’янському районах столиці. Зокрема, поблизу станції метро "Палац України" було влучання в готель.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що під час цієї атаки Сили оборони України збили 12 з понад 20 крилатих ракет ворога.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія, яка є державою-терористом і здійснює війну проти українського народу і державності, ніколи не зламає Україну.

Також у містах Джанкой та Євпаторія в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. Вони відбулися якраз у той час, коли країна-агресорка РФ здійснювала масований ракетний обстріл України.

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