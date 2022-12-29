В яблучко: бійці НГУ збили крилату ракету РФ на підльоті до Києва - ефектне відео

Позиції українських захисників розташовувалися на даху висотної будівлі, звідки вони помітили проліт крилатої ракети РФ.

Боєць НГУ стріляє з ПЗРК по ракеті РФ / скріншот

Крилату ракету РФ в Київській області збили з за допомогою ПЗРК українські захисники в четвер вранці, 29 грудня, в ході масованого удару окупантів.

Відео вдалої роботи українських бійців публікується в Facebook Бригади швидкого реагування Національної гвардії України.

Зазначимо, що позиції українських захисників розташовувалися на даху висотної будівлі, звідки вони помітили проліт крилатої ракети РФ.

При цьому український боєць з ПЗРК на плечі прицілився і зробив пуск по ворожій цілі. Очевидно, що ракета окупантів була збита, про що свідчать радісні вигуки українських захисників.

"Сьогодні під час масованого ракетного обстрілу російськими терористами цивільної інфраструктури воїни зенітного ракетного артдивізіону бригади швидкого реагування НГУ перехопили російську ракету над Київщиною", - йдеться в повідомленні.

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Ракетний удар РФ

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні в четвер з раннього ранку, 29 грудня.

Про це йдеться в повідомленні Оперативного командування Південь в Facebok.

Уточнюється, що окупанти вивели в Чорне море на бойове чергування надводні ракетоносії.

Крім того, також зафіксована активність стратегічної авіації російських окупантів.

Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Вже відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.

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