Ракетна атака РФ: по Україні прокотилися вибухи, багато міст без світла

У низці міст спрацювала протиповітряна оборона. Енергетики вимкнули світло, щоб зменшити рівень шкоди.

РФ вдарила ракетами по Україні під Новий рік/ Минобороны РФ, pixabay.com

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети.

Повідомляється, що вибухи у різних куточках нашої держави пов’язані з роботою протиповітряної оборони.

ППО уже спрацювала у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві було чутно уже кілька вибухів. Повідомляється, що ППО збиває ворожі ракети на підльоті до столиці України.

Відомо, що у повітряному просторі України перебуває орієнтовно 20 ракет. Росіяни запустили уже кілька хвиль ракет.

Голова Житомирської ОВА повідомив, що окупанти здійснили повторний пуск ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Також підтверджений пуск з акваторії Каспійського моря.

У мережі з’явилося відео слідів ракет, які летять на територію України. Кадри були зняті в російській Астрахані.

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Хмельницький був атакований дронами, є поранені

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що в області були "прильоти". Це підтвердив також мер міста Хмельницький Олександр Симчишин.

"Друзі, маємо прильоти на території громади. Повітряна тривога триває. Деталі згодом. Зберігайте спокій. Тримаймо стрій!", – написав він у Telegram.

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що Хмельницький був атакований дронами. Поранень зазнали двоє людей.

Тим часом в Україні превентивно вимикають світло у низці населених пунктів. Обмеження електропостачання ввели у Харківській, Сумській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях, а також у Житомирі. Світло вимикають для того, щоб зменшити рівень шкоди у разі влучання ворожих ракет в енергооб’єкти.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть атакувати Україну ракетами у найближчі дні, намагаючись таким чином зіпсувати свята і підірвати моральних дух українців. Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов спрогнозував ймовірність нових масованих ударів окупантів РФ по цивільній інфраструктурі України. Запасів крилатих ракет в Росії залишилося на дві-три масовані атаки, наголосив він.

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