Висипане зерно і підірвані на мінах комбайни: що відбувається на кордоні з Польщею

Українські фермери привезли до кордону із Польщею техніку, яка була знищена російськими окупантами у полі.

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Українські фермери привезли на кордон із Польщею підірвані на мінах комбайни / Колаж: Главред, фото: Всеукраїнська аграрна рада, Олександр Кубраков

У Польщі невідомі висипали на землю українське зерно. Вони відкрили три зерновози з ріпаком на станції "Дорогуськ", які прямували з України у Німеччину. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він зазначив, що це сталося вранці.

"Скажу тільки, що непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці повинні бути покарані, щоб інші не спокусилися повторити їх", - зазначив Кубраков.

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Знищена техніка на кордоні із Польщею

Через блокаду на польському кордоні українські військові привезли знищену сільськогосподарську техніку на пункт пропуску "Краківець-Корчова". Ця техніка була знищена під час повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. Про це повідомили у Всеукраїнській аграрній раді.

"Наша мета – показати польським колегам умови, в яких ми працюємо вже два роки. Техніка наших аграріїв, яку ми привезли з різних регіонів України, була знищена російськими загарбниками. Вона була підірвана на українських полях, обстріляна артилерією, спалена окупантами. За кожним комбайном чи трактором стоїть трагічна історія господарства, часом – з людськими втратами. Ми платимо надвисоку ціну за кожну зернину", - заявив голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун.

Українські фермери привезли на кордон із Польщею підірвані на мінах комбайни / фото: Всеукраїнська аграрна рада

Він зазначив, що за два роки війни російські окупанти знищили сільськогосподарську техніку на 5,8 мільярдів доларів. Загальні втрати та збитки українського агросектору зросли до 80 мільярдів доларів і до цього щодня додаються збитки від блокади україно-польського кордону.

"Лише за перший рік війни польський експорт в Україну вперше майже досяг показника у $10 млрд, а в 2023 році він склав $6,6 млрд. Такі результати в рази перевищують український експорт до Польщі. Проте, через блокаду кордону зараз обидві країни втрачають мільйони доларів, які у випадку України критично важливі для виживання малих і середніх аграріїв, що становлять 65% всього агросектору", - йдеться у повідомленні.

Українські фермери привезли на кордон із Польщею підірвані на мінах комбайни / фото: Всеукраїнська аграрна рада

Зазначається, що у другому півріччі 2023 року російський експорт зерна до Європи щомісяця збільшувався на 23%, тоді як український експорт зерна впав на 13%.

Блокада кордону

Як повідомляв Главред, 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні для вирішення блокади.

Також 22 лютого прем'єр Польщі Дональд Туск відхилив пропозицію Зеленського зустрітись на кордоні. Він зазначив, що зустріч відбудеться 28 березня і в Варшаві, оскільки, за його словами, на кордоні зустріч матиме лише символічний характер.

Водночас він зазначив, що вніс пункти пропуску на польсько-українському кордоні до переліку критичної інфраструктури. Так "покращиться транспортування військової та гуманітарної допомоги в Україну".

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