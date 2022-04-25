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Макрон зробив важливу заяву і згадав Україну, після перемоги на виборах

25 квітня 2022, 00:06

Наступні роки не будуть тихими, а будуть історичними, заявив Макрон.

Еммануель Макрон
Еммануель Макрон / Reuters

Президент Франції Еманнуель Макрон після перемоги на виборах заявив, що Франція повинна бути вимоглива і амбітна.

"Війна в Україні існує, щоб нагадати, що країна повинна проявити свій голос, щоб показати ясність свого вибору і показати свою силу у всіх областях", - сказав Макрон в Парижі, після завершення другого туру виборів президента, пише Le Figarо.

"Ми повинні бути доброзичливими і поважними, тому що в нашій країні так багато сумнівів, так багато розбіжностей. Ніхто не залишиться на узбіччі. Нам належить разом працювати над цією єдністю, завдяки якій ми зможемо жити у Франції щасливіше. Прийдешні роки точно будуть не тихими, а історичними, і ми зможемо написати їх для нашого покоління", - заявив Макрон.

Він зазначив, що "ця нова ера буде не продовженням п'ятирічного періоду, який закінчується, а оновленням, щоб домогтися більшого".

"Кожен з нас повинен буде взяти на себе зобов'язання. Це те, що робить французький народ цією єдиною силою, яку я люблю так глибоко, так сильно, і що я так пишаюся тим, що знову служу. Хай живе Франція!",- нарешті сказав він.

Перші результати екзитполів

Дані опитування соціологічного інституту Ifop:

  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") - 58%;
  • Марін Ле Пен – ("Національне об'єднання") - 42%;

Дані екзитполу, проведеного на замовлення BFMTV:

  • Еммануель Макрон ("Вперед, Республіка!") - 57,6%;
  • Марін Ле Пен – ("Національне об'єднання") - 42,4%;

Перед другим туром голосування відразу три соцопитування пророкували перемогу Макрону.

Президентські вибори у Франції

Президент Франції обирається загальним, прямим і таємним голосуванням на п'ять років і може бути переобраний один раз.

Відповідно до французької конституції, якщо не один з кандидатів не отримує абсолютну більшість у першому турі, то проводиться другий тур. З початку дії таких правил в 1965 році у Франції завжди був потрібний другий тур, в який виходять два кандидати з найбільшим числом голосів.

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президент Франції Еммануель Макрон
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