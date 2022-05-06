Джонсон у розмові з Макроном засудив "смертоносну дурість Путіна"

Джонсон у розмові з Макроном закликав не вести переговори з Росією на її умовах / Reuters

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном. Серед тем бесіди - двосторонні відносини, допомога Україні та ізоляція Росії, повідомляє офіційний сайт уряду.

Британський прем'єр привітав Макрона з переобранням і домовився про активізацію відносин між державами. Джонсон прагне спільно з Францією працювати над низкою проблем - від протистояння автократіям до глобальної енергетичної безпеки.

Джонсон і Макрон одностайно засудили "смертоносну дурість Путіна" з розв'язуванням війни. Вони домовилися координувати питання безпеки і допомоги Україні, а також заходи щодо ізоляції РФ.

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"Прем'єр-міністр розповів про свій візит до Києва минулого місяця і поділився своєю впевненістю в тому, що Україна переможе, якщо їй нададуть необхідну військову допомогу. Він закликав утриматися від будь – яких переговорів з Росією на умовах, що підтверджують брехливу версію Кремля про вторгнення, але підтвердив, що це рішення за українським урядом", - йдеться в повідомленні.

Додатково лідери Великобританії та Франції обмінялися думками щодо впливу війни на світові ціни на енергоносії і продовольство. Джонсон і Макрон домовилися на рівні G7 працювати над пом'якшенням наслідків російсько-української війни на економіку країн, що розвиваються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, російський диктатор Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської, а також частини Запорізької областей. Про це заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко

На сьогоднішній день в Кремлі є дві партії, одна з яких говорить про те, що на 9 травня потрібно заявити про анексію окупованих територій України.

"Одна (партія – Главред) говорить про те, що потрібно на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, а також Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані в Запоріжжі. Друга партія говорить про те, що в разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів", – розповів радник міністра.

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