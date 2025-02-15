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Держсекретар США особисто говорив із Лавровим: офіційні подробиці

Ангеліна Підвисоцька
15 лютого 2025, 23:50
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Марко Рубіо обговорював із Сергієм Лавровим питання, які стосуються України.
Сергій Лавров, Марко Рубіо
Розмова Марко Рубіо та Сергія Лаврова / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, ОП

Що відомо:

  • Держсекретар США поговорив із міністром закордонних справ РФ
  • США та РФ обговорили можливість спільної роботи

Державний секретар США Марко Рубіо особисто поговорив телефоном із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це офіційно повідомляють на сайті уряду США.

Рубіо і Лавров обговорювали завершення війни в Україні. Як стверджується, це стало продовженням розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

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"Держсекретар знову підтвердив прихильність президента Трампа припиненню конфлікту в Україні. Крім того, вони обговорили можливість потенційної спільної роботи з низки інших двосторонніх питань", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американська делегація вирушає до Саудівської Аравії для зустрічі з представниками з РФ. Україна не була запрошена на ці переговори.

Переговори щодо України - останні новини

Раніше ЗМІ дізналися про деталі переговорів лідерів України та США. Дональд Трамп дав Володимиру Зеленському особистий номер і сказав, що той може зателефонувати йому безпосередньо.

Нагадаємо, раніше в США висунули вимогу про переговори. І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

Як повідомляв Главред, помічник президента США Дональда Трампа і спецпредставник з питань України та РФ Кіт Келлог вважає, що Україна не повернеться до кордонів 2014 року за результатами переговорів щодо припинення війни.

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війна в Україні новини США вторгнення Росії Марко Рубіо Сергій Лавров мирні переговори з Росією
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