Чому Зеленський відмовився підписувати угоду із США - розкрито деталі

Президент України зазначив, що відповідний документ не захищає інтереси України.

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Чому Зеленський не підписав угоду про співпрацю із США / колаж: Главред, фото: ОПУ, Білий дім

Що відомо:

Зеленський відмовився підписувати угоду про співпрацю із США

Нинішній документ не захищає інтереси держави

США хочуть отримати 50% українських рідкоземельних мінералів

Президент України Володимир Зеленський відмовився одразу підписувати угоду про партнерство із США, бо цей документ не захищає інтереси держави. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на Мюнхенській конференції безпеки.

"Угода підписується на рівні міністрів. Але я президент і буду мати на якість цього документу вплив. І тому я не дав міністрам підписувати угоду, тому що вона не готова, на мою думку. Вона ще не готова для того, щоб захистити наші інтереси", - сказав він.

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В першу чергу Зеленський хоче думати про інвестиції в Україну та те, як це буде виписано юридично.

"І тоді можна думати, як розподіляти прибутки, якщо це все пов'язано з гарантіями безпеки. Цього зв'язку в документі я поки не бачу", - зазначив він, додавши, що цей зв'язок повинен бути зрозумілим.

Українські рідкоземельні метали / Інфографіка: Главред

Умови угоди про рідкоземельні метали

Видання NBC News із посиланням на 4 американських чиновників зазначає, що у документі нібито йшлося про передачу Штатам 50% рідкоземельних мінералів в обмін на відправку американських військ для охорони родовищ в Україні.

Зеленський не захотів підписувати документ у такому вигляді, адже він передбачає не плату за корисні копалини, а спосіб відшкодування США за зброю та підтримку.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який представив Зеленському цей документ, зазначив, що він відображає мету президента. Водночас президент України відмовився підписувати документ одразу після зустрічі, бо йому необхідно його вивчити та проконсультуватися з іншими.

Як зазначається, сам Трамп заявляв про бажання, щоб США отримали українські рідкоземельні мінерали на суму 500 мільярдів доларів.

Передача рідкоземельних металів США - останні новини

Президент США Дональд Трамп хоче отримати рідкоземельні метали України в обмін на допомогу від Америки.

Україна може погодитися на передачу рідкоземельних металів США. Відповідна ідея про спільний видобуток металів фігурувала навіть у "плані перемоги" Зеленського. Як пишуть ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента, восени Зеленський обговорював це питання з Трампом.

"Це було пунктом плану перемоги. У нас є спеціальні ресурси, зокрема рідкоземельні ресурси, уран, літій, титан, і важливо, щоб це не дісталося Росії. Тому президент пропонував, щоб це було спеціально захищено і спеціально використовувалося з ключовими партнерами", - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Главред, у листопаді минулого року журналісти Financial Times писали, що план перемоги Зеленського передбачає, зокрема, і доступ США до природних ресурсів України в обмін на військову допомогу. Також Київ нібито запропонував американцям замінити війська Штатів у Європі на українські військові сили.

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