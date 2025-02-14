Зеленський і Путін мають провести прямі переговори: у США висунули вимогу

І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.

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Зеленський і Путін мають провести переговори / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

Президенти України та РФ мають провести прямі переговори

Обидві сторони мають бути готові до поступок

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні провести прямі переговори. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами Келлога, Путіну доведеться забути про свою відмовку про те, що Зеленський "нелегітимний".

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"Але це не працює. Вони (Зеленський і Путін, - ред.) повинні (провести прямі переговори, - ред.). І обидві сторони повинні від чогось відмовитися", - сказав спецпредставник президента США.

При цьому Келлог запевнив, що новий глава США не зібрався домовлятися з країною-агресором за спиною України.

"Для нас зрозуміло, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", - зазначив він.

Переговори Зеленського і Путіна

4 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що він готовий вести переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

9 лютого Зеленський наголосив, що він був би готовий до будь-якого формату переговорів із РФ, якби отримав чітке розуміння, що США та Європа не залишать Україну.

Під час телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом 12 лютого Володимир Зеленський заявив, що Путін лише вдає готовність до "мирних переговорів".

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Америки та країни-агресора Росії. Вона нібито має відбутися наступного тижня в Саудівській Аравії. Участь у ній, за словами Трампа, візьмуть високопосадовці трьох країн.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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