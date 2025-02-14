Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський і Путін мають провести прямі переговори: у США висунули вимогу

Анна Ярославська
14 лютого 2025, 10:58
219
І Київ, і Москва мають бути готові до певних поступок, заявив Кіт Келлог.
Володимир Зеленський, Путін
Зеленський і Путін мають провести переговори / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • Президенти України та РФ мають провести прямі переговори
  • Обидві сторони мають бути готові до поступок

Президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін повинні провести прямі переговори. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог перед початком Мюнхенської конференції з безпеки.

За словами Келлога, Путіну доведеться забути про свою відмовку про те, що Зеленський "нелегітимний".

відео дня

"Але це не працює. Вони (Зеленський і Путін, - ред.) повинні (провести прямі переговори, - ред.). І обидві сторони повинні від чогось відмовитися", - сказав спецпредставник президента США.

При цьому Келлог запевнив, що новий глава США не зібрався домовлятися з країною-агресором за спиною України.

"Для нас зрозуміло, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дійові особи, росіяни та українці, вони повинні сісти і поговорити", - зазначив він.

Переговори Зеленського і Путіна

4 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що він готовий вести переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

9 лютого Зеленський наголосив, що він був би готовий до будь-якого формату переговорів із РФ, якби отримав чітке розуміння, що США та Європа не залишать Україну.

Під час телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом 12 лютого Володимир Зеленський заявив, що Путін лише вдає готовність до "мирних переговорів".

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Америки та країни-агресора Росії. Вона нібито має відбутися наступного тижня в Саудівській Аравії. Участь у ній, за словами Трампа, візьмуть високопосадовці трьох країн.

Інші новини:

Мирний план Трампа - що відомо

Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції.

У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа":

  • заморожування війни;
  • окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";
  • Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову.

Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить.

6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України.

Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Володимир Путін війна Росії та України мирні переговори з Росією Кіт Келлог Мюнхенська конференція 2025
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Мюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляція

Мюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляція

13:22Україна
План США та удар по ЧАЕС: Зеленський зробив важливу заяву щодо закінчення війни

План США та удар по ЧАЕС: Зеленський зробив важливу заяву щодо закінчення війни

12:51Світ
Зустріч Зеленського і Венса відкладено через доопрацювання США проєкту меморандуму – ЗМІ

Зустріч Зеленського і Венса відкладено через доопрацювання США проєкту меморандуму – ЗМІ

12:48Світ
Реклама

Популярне

Більше
Чехія дозволить українцям залишитися назавжди: названо умови

Чехія дозволить українцям залишитися назавжди: названо умови

На яких дорогах заборонено пристібатися ременем безпеки: важливо знати

На яких дорогах заборонено пристібатися ременем безпеки: важливо знати

На межі зникнення: садівників просять терміново повідомити дані про одну рослину

На межі зникнення: садівників просять терміново повідомити дані про одну рослину

І не посперечаєшся: Топалов з дітьми дав Регіні Тодоренко образливе прізвисько

І не посперечаєшся: Топалов з дітьми дав Регіні Тодоренко образливе прізвисько

Шольц закликав ввести надзвичайний стан в Німеччині через Україну: що відомо

Шольц закликав ввести надзвичайний стан в Німеччині через Україну: що відомо

Останні новини

13:13

Українські захисники зворушливо привітали коханих із Днем святого Валентина

13:01

Наречений Лесі Нікітюк натякнув на весілля: "Жінка каже"

12:51

План США та удар по ЧАЕС: Зеленський зробив важливу заяву щодо закінчення війни

12:48

Зустріч Зеленського і Венса відкладено через доопрацювання США проєкту меморандуму – ЗМІ

12:38

Не просто наліпка: що означає жовте коло з трьома чорними крапками на авто

Мюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляціяМюнхенська конференція 2025: онлайн-трансляція
12:33

Нова хвиля похолодання і сніг накриють Україну: синоптик назвав точну дату

12:30

"Солдат відвели": де через масштабні втрати на фронті агресори "дали драпака"

12:14

Моді зробив заяву про завершення війни в Україні: що сказав

11:51

Як правильно використовувати металеву губку: що можна і не можна нею мити

Реклама
11:51

Трамп дав шанс на мир, але переговори може вести тільки Зеленський – Макрон

11:23

Обмінятися з Україною: яку територію Кремль розглядає як розмінну монету

11:08

У Мюнхені всі дуже злі через удар РФ по ЧАЕС, США багато інвестували в укриття – ОПФото

10:58

Зеленський і Путін мають провести прямі переговори: у США висунули вимогу

10:57

Дев'ять дронів підірвали нафтову станцію у РФ: у Мережі розкрили деталі прильотів

10:53

Ще не відчувала такого болю: Кардаш'ян ошелешила виглядом спини після корсета

10:49

Більшість використовує неправильно: для чого потрібен ящик під духовкою

10:37

Після "голого" Греммі: Каньє Вест і його дружина розлучаються

10:31

Трамп хоче повного закінчення війни в Україні, а не паузи: Рубіо зробив заяву

10:22

Китайський гороскоп на завтра 15 лютого: Мавпам - зустріч, Зміям - суперечки

10:19

Ціни рекордно обвалилися: який популярний овоч тепер коштує копійки

Реклама
10:16

США можуть розмістити війська в Україні: Венс назвав умову

09:44

Чи потрібно знімати білу пінку під час приготування супу: відповідь здивує

09:33

РФ вдарила по укриттю ЧАЕС, яке захищає світ від радіації: Зеленський зробив заявуФото

09:12

Гороскоп на завтра 15 лютого: Ракам - великі гроші, Дівам - веселощі

09:00

В Україну йде небезпечна погода: яким регіонам приготуватися

08:48

Що означає дорожній знак хрестик у трикутнику: загадка для багатьох водіїв

08:46

Привітання з Днем святого Валентина - ніжні картинки та слова для коханих

08:44

РФ скоро зіткнеться з новими проблемами: в ISW описали, що чекає на Росію

08:00

Розпад Росії ближче, ніж здається: чому Путіну потрібно побоюватися шарфів і регіональних елітПогляд

07:46

Трамп анонсував переговори України та РФ у Саудівській Аравії: що відомо

06:55

Глава Пентагону допустив передачу Україні ядерної зброї, але є умова

06:10

Путін і його Маск(а)Погляд

05:05

Яке сьогодні свято 14 лютого 2025 року: цього дня не варто стригти волосся

04:30

"Перемога України можлива через півроку": генерал-розвідник розкрив сценарійВідео

03:30

Який колір фарби для волосся може бути шкідливим: головна причина в складі

03:00

Впорається тільки надрозум: знайдіть 5 захованих гаманців у магазині за 11 сек

02:22

Чи зможе Європа замінити допомогу США Україні: Тука відповівВідео

02:00

І не посперечаєшся: Топалов з дітьми дав Регіні Тодоренко образливе прізвисько

01:57

Названо пору року, коли найчастіше народжуються найщасливіші діти

01:30

Захід хоче відправити 18-річних у окопи: чи піде на такий крок влада України

Реклама
01:14

Путін погодиться на мир, якщо США відмовляться від військової підтримки Києву - WSJ

00:36

Частина українських військових проти угоди з РФ за будь-яку ціну - ЗМІ

00:12

Дружина Віктора Павліка втратила бізнес: у чому причинаВідео

13 лютого, четвер
23:37

Україна буде учасницею переговорів щодо завершення війни: Трамп назвав дату

23:34

Кому ще шматочок: 70-річний Джекі Чан із піцою потрапив на відео

23:30

Ленд-ліз США для України: Маломуж про сотні тисяч бомб і ракет для ЗСУВідео

22:57

"Він це сказав": Трамп назвав справжню причину війни Росії проти України

22:42

Євробачення-2025: Україна ризикує покинути першу 20-ку потенційних лідерів

22:34

Зеленський назвав страх Путіна: ЗМІ про деталі переговорів лідерів України та США

22:00

Умови Трампа для України та рішення РНБО: головні новини України (дайджест)

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти