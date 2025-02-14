Обговорювали важливі питання: подробиці зустрічі Зеленського та віцепрезидента США

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Джей Ді Венсом у межах Мюнхенської конференції.

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Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот із відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у рамках Мюнхенської конференції.

Варто зазначити, що під час свого виступу він анонсував цю зустріч. Він також натякав на те, що на цій зустрічі може обговорюватися питання українських мінералів.

Що каже Джей Ді Венс

Віцепрезидент США після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Вашингтон хоче завершення війни, але прагне тривалого миру, а не нового конфлікту в Європі через кілька років.

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"У нас були хороші діалоги про те, як досягти миру, і їх буде більше в найближчі дні, тижні та місяці. Ми хочемо, щоб закінчилася війна", - зазначив він.

Дивіться відео із зустрічі Володимира Зеленського та Джей Ді Венса:

Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США / фото: скріншот

Що каже Володимир Зеленський

Президент України подякував Америці за підтримку та зазначив, що ця розмова була "гарною" і останньою вона точно не буде.

"Нам треба більше спілкуватись, працювати і готувати план, як зупинити Путіна та закінчити війну. Ми справді дуже прагнемо миру, але нам потрібні реальні гарантії безпеки", - сказав Зеленський.

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