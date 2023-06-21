ЗСУ просунулись на Луганщині та закріплюються на зайнятих позиціях - Міноборони

Збройні сили України успішно наступали на Луганщині - воїни закріпились на зайнятих позиціях.

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ЗСУ мають успіхи на Луганщині / Колаж: Главред, фото: Арміяінформ, Генштаб ЗСУ

ЗСУ провели успішні наступальні дії у Луганській області. Українські бійці закріплюються на зайнятих рубежах. Важкі бої тривають на кількох напрямках.

"На напрямку Білогорівка - Шипилівка, наші війська вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах", - розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Українські сили оборони продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області, наголосила Маляр.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За словами Маляр, на сході ЗСУ міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат.

"Схід залишається основним напрямком наступу противника. Мета - вийти на кордони Донецької та Луганської областей", - додала заступниця міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що ЗСУ пішли в наступ і серйозно просунулися під Бахмутом. Українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на Східному фронті.

На півдні наступають ЗСУ. Ганна Маляр наголосила, що на півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими.

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат. Контрнаступ ЗСУ набирає обертів, проте підрив окупантами Росії Каховської ГЕС може ускладнити плани України, пишуть американські журналісти.

ЗСУ знищили склади окупантів із боєприпасами та артпідрозділ. Українські бійці знищили ворожий ЗРК, склади з боєприпасами та артилерійський підрозділ.

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