Зеленський зганьбив Путіна за його підлу заяву про євреїв

Зеленський назвав російського диктатора Путіна другим королем антисемітизму після Адольфа Гітлера.

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Володимир Зеленський зазначив Путіну / Колаж Главред, фото president.gov.ua, скріншот

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ганебну заяву диктатора Володимира Путіна.

Зеленський в інтерв'ю ВВС назвав Путіна другим королем антисемітизму після Адольфа Гітлера. Це прозвучало після того, як Путін на Петербурзькому економічному форумі заявив, що "його друзі-євреї" називають Зеленського "ганьбою єврейського народу".

"Начебто він (Путін - ред.) не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але це ніби він другий король антисемітизму після Гітлера... Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", - сказав Зеленський.

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Відзначимо, що у президента України є єврейське коріння. Він втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, включаючи діда.

Що заявив Путін

Президент-диктатор Росії Володимир Путін 16 червня під час виступу на економічному форумі згадав президента України Володимира Зеленського і заявив, що очікував нацизму в Україні. Путін раптом заявив, що Зеленський - не єврей.

"Мої єврейські друзі кажуть, що Зеленський - не єврей, а ганьба єврейського народу", — сказав Путін.

Також Путін заявив, що на території України під час Голокосту було знищено 1,5 мільйона євреїв.

Дивіться відео, як Путін спробував принизити Володимира Зеленського і зганьбився:

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