"Це не вина України": у НАТО прокоментували падіння ракети в Польщі

Україна не винна в падінні ракети в Польщі / Фото Reuters

Навіть якщо на території Польщі впали українські ракети системи ППО, то Україна не буде нести за це відповідальність. Адже в будь-якому випадку вони вилетіли, щоб збити російські ракети, якими окупанти тероризують українців. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Reuters.

Він додав, що у всьому винна Росія.

"Поясню: це не вина України. Росія несе кінцеву відповідальність, продовжуючи свою незаконну війну проти України", - сказав Столтенберг.

У НАТО додали, що розслідування вибуху триває, але за попередніми даними, причиною вибуху "була ракета української ППО". Також повідомляється, що немає доказів того, що падіння ракети було результатом навмисної атаки і того, що РФ нібито готується піти війною проти НАТО.

Падіння ракети в Польщі

15 листопада Росія влаштувала масштабну ракетну атаку на Україну. Одна з ракет впала в Польщі. Там пролунав вибух. Дві ракети вдарили по селу Пшеводув, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною. В результаті загинули дві людини.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар РФ по Польщі і заявив, що це все провокує суттєву ескалацію, реагувати потрібно негайно. Зеленський закликав "поставити на місце терориста".

Разом з тим у РФ продовжують брехати і хочуть уникнути відповідальності, заявляючи, що вони нібито до цього "не причетні". Там стверджують, що окупанти нібито навіть не намагалися вдарити по якихось цілях поблизу українсько-польського кордону.

Літак НАТО, який перебував у повітряному просторі Польщі 15 листопада, відстежив ракету, що впала на території країни. Про це повідомляє CNN з посиланням на військового представника Альянсу.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" запуск ракети, яка призвела до вибухів і загибелі людей у Польщі, з Росії.

Президент Польщі Анжей Дуда заявив, що могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Ознак навмисного нападу на країну немає.

Секретар РНБО Олексій Данілов закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли висновку, що на території Польщі впала ракета української ППО.

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