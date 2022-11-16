"Застрелився з 4 пістолетів 5 разів": у Росії знайшли мертвим відповідального за мобілізованих

Убитий полковник / facebook.com/irakli.komaxidze

У Росії знайшли мертвим полковника Вадима Бойка, який відповідав за роботу з мобілізованими.

У ЗМІ вже висунули версію-самогубство, але все вказує саме на вбивство, повідомив Facebook журналіст-розслідувач Іраклій Комахідзе.

"Застрелився з 4 пістолетів 5 разів. Кумедна історія трапилася у Владивостоці. Заступника начальника Тихоокеанського вищого військово - морського Училища імені С.О. Макарова, начальника відділення технічного забезпечення, який також відповідає за роботу з мобілізованими, полковника Вадима Бойка виявили з численними вогнепальними пораненнями в його ж кабінеті", - зазначив журналіст.

Тіло Бойка виявив черговий, який почув стрілянину - 5 пострілів.

"Прибіг на місце і побачив, що Бойко мертвий. Передсмертної записки чоловік не залишив!!! На місці його загибелі криміналісти знайшли П'ять гільз і чотири пістолети Макарова. При цьому місцеві ЗМІ кажуть, що це було самогубство (тобто він вистрілив собі в груди 5 разів з 4-х пістолетів), - зазначив Комахідзе.

Як повідомляв Главред, в Україні був ліквідовано окупанта родом з Донецької області. Олександр Папуна колись служив в українській армії, але потім переїхав до Росії і переодягнувся у форму десантника-контрактника ЗС РФ.

Нагадаємо, Російська 155-та гвардійська бригада морської піхоти втратила 63 військовослужбовців в ході дводенного штурму українських позицій на сході України 4 листопада або раніше. Це була одна з найбільших втрат в одиночній операції для невеликої російської морської піхоти з часів чеченських воєн 1990-х років.

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