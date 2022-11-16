Уламки ракети вбили жінку біля могили її чоловіка: на Київщині знайшли жертву ракетної атаки

На Київщині на цвинтарі знайшли жертву ракетної атаки/ УНІАН

На Київщині знайшли ще одну жертву ракетного удару Росії по Україні, який стався у вівторок, 15 листопада.

Уламки російської ракети вбили 69-річну жінку, яка прийшла на цвинтар провідати свого померлого чоловіка. Про це повідомляє очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

Жителька села Плесецьке отримала смертельне поранення уламками ракети.

"Ворожа ракета вбила жительку села Плесецьке. На жаль, все ж є загиблі внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу окупантів. Під час повітряної атаки 69-річна жінка знаходилась на цвинтарі, вшановувала пам'ять чоловіка та загинула через смертельне поранення уламками ракети. Висловлюю співчуття близьким загиблої. Вкотре наголошую, що під час повітряної тривоги треба знаходитись в укриттях!", – наголосив Нєбитов.

Масована ракетна атака по Україні 15 листопада

У вівторок, 15 листопада, російські окупанти масово атакували Україну ракетами. Загарбники атакували ракетами велику кількість українських регіонів. У багатьох областях пролунали вибухи. В деяких містах після "прильотів" зникло світло. Повідомлялося, що окупанти влучили у три житлові будинки у Києві.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що це була наймасовіша ракетна атака окупантів.

"85 ракетних ударів випущено по Україні, в наших містах, в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється", – заначив президент.

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