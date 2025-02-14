Обмінятися з Україною: яку територію Кремль розглядає як розмінну монету

Росія зондує можливість територіального компромісу.

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РФ провалила наступ на Курщині/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Що сказав Снєгирьов:

Кремль зазнав невдачі в Курщині

Путін намагається врятувати ситуацію переговорами

В районі Малої Локні на Курщині наступ окупантів зазнав провалу. Як результат, це призвело до нарахованих жертв серед особового складу і знищення важкої бронетехніки, розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Українські воїни завдали низку випереджувальних ударів по колонах російської армії і військовослужбовцям КНДР саме в той момент, коли ті розгортали підрозділи.

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"Російський наступ у районі Малої Локні (Курська область) за оцінкою самої російської сторони, фактично захлинувся. Самі російські військові в "z-пабліках" відзначають той факт, що в районі Малої Локні Сили оборони України завдали низку упереджувальних ударів по колонах російської армії і військовослужбовців КНДР на момент оперативного розгортання цих підрозділів. Це призвело до численних жертв серед особового складу та знищення важкої бронетехніки противника. Крім того, слід відзначити той факт, що обмінний фонд Сил оборони України значно поповнився коштом військовослужбовців російської армії, зосереджених на даному тактичному напрямку", — розповів Снєгирьов ефірі телеканалу FREEДOM.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Окрім цього, за словами військово-політичного аналітика, початком українського контрнаступу став випереджувальний удар Силами оборони України. Його було завдано на момент передислокації підрозділів російської армії в район Малої Локні.

"На цей час ми можемо говорити про те, що зона присутності ЗСУ в Курській області розширилася на 100 км. Взято під контроль низку населених пунктів, повністю зачищено від російської присутності населений пункт Махнівка, і далі є просування вглиб російської території. Самі росіяни визнають факт просування української армії, залежно від джерела, від 5 до 7 км", — зазначив гість ефіру.

Окрім цього, Снєгирьов переконаний, що така ситуація створює проблеми для Кремля як в інформаційному, так і в політичному планах.

"На момент можливих переговорів українська сторона продемонструвала суб’єктність в ухваленні рішень про проведення наступальних операцій і розширення зони присутності в Курській області. І попри те, що прессекретар російського диктатора Путіна відкидає можливість обміну територіями між Україною та РФ, у західній пресі вже з’являються повідомлення про те, що російська сторона розглядає можливість територіальних обмінів, а саме Курської області, на окуповані території України. Тому появу цієї інформації можна вважати контрольованим вкиданням інформації. Тобто російська сторона промацує, зондує ґрунт і дивиться на реакцію насамперед української сторони щодо подальших можливих сценаріїв. Хочу також зазначити, що всі дедлайни російської сторони "видавити" ЗСУ з Курської області — провалилися. Уже понад шість місяців ЗСУ не тільки утримують ситуацію в Курській області, але й розширюють зону присутності", — констатував Дмитро Снєгирьов.

Ситуація на Курщині - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики DeepState підтвердили успіх ЗСУ в Курській області. Повідомлялося, що воїни досягнули успіху біля Черкаської Конопельки.

Водночас в ISW повідомили, що війська РФ атакують плацдарм ЗСУ у Курській області. Бої тривають на північний захід від Суджі біля Погребків і Вікторівки, на захід від Суджі біля Свердліково і на південний схід від Суджі біля Черкаської Конопельки і Фанасєєвки.

Своєю чергою військовий аналітик Олексій Гетьман розкрив неочікуваний сценарій наступу ЗСУ. На його думку, Україні було б непогано увійти і в інші області РФ.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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