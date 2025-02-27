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РФ запропонувала США частку рідкісних мінералів з окупованих територій - NBC News

Віталій Кірсанов
27 лютого 2025, 00:12
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Серед запропонованих Росією варіантів розглядалися Донецька і Запорізька області.
Зустріч представників США і РФ у Саудівській Аравії
Зустріч представників США і РФ у Саудівській Аравії / Колаж: Главред, фото: Захарова, скріншот із відео

Коротко:

  • Команда Трампа поки не взяла на себе зобов'язань щодо укладення угоди з РФ
  • РФ бачить інтерес Трампа до природних ресурсів України

Російські чиновники запропонували укласти угоду, яка дала б змогу США отримувати прибуток із видобутку критично важливих мінералів і металів, що перебувають під окупацією РФ. Про це пише NBC News.

Згідно з інформацією двох американських чиновників, знайомих із розвідданими, а також ще одного обізнаного джерела, Росія запропонувала адміністрації Трампа можливу угоду, в рамках якої США отримали б частку в рідкоземельних мінералах та інших цінних металах, що видобуваються на територіях України, які контролюються російською армією.

відео дня

За словами американських чиновників, представники президента Росії Володимира Путіна минулого тижня озвучили цю ідею під час зустрічі з представниками адміністрації Трампа в Саудівській Аравії.

Серед запропонованих Росією варіантів, які могли б надати США доступ до корисних копалин, розглядали Донецьку та Запорізьку області, які Москва незаконно оголосила анексованими 2022 року.

Зазначається, що адміністрація Трампа поки що не взяла на себе зобов'язань щодо укладення угоди з Росією про рідкісноземельні мінерали, але й не відкинула такої можливості.

"Трамп - людина угод, і Путін, розуміючи це, запропонував цей хід у відповідь", - заявив колишній американський дипломат, знайомий із ситуацією в регіоні.

Він додав, що російська сторона явно бачить інтерес Трампа до природних ресурсів України, а також коливання Зеленського.

РФ запропонувала США частку рідкісних мінералів з окупованих територій - NBC News
Інфографіка: Главред

Угода між Україною та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час брифінгу розповів про остаточну версію угоди зі США щодо корисних копалин, підкресливши, що в цьому варіанті Україна не виступає боржником.

Після підписання угоди про співпрацю у сфері рідкоземельних металів Україна планує укласти ще один важливий документ - угоду про інвестиційний фонд, заявив Зеленський.

Водночас президент України отримав офіційне запрошення від США для візиту та підписання угоди про рідкоземельні метали. Однак, як повідомляє Reuters, адміністрація президента США висловлює сумніви щодо необхідності зустрічі Зеленського з Трампом. За словами високопоставленого чиновника Білого дому, причиною таких сумнівів стали заяви українського лідера про те, що угода щодо мінералів ще не фіналізована.

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Що відомо про NBC News?

NBC News - новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він розпочав свою роботу 21 лютого 1940 року.

До торгових марок NBC News відносяться NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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