Є дві важливі угоди: Зеленський обговорив із США закінчення війни

Ангеліна Підвисоцька
25 серпня 2025, 21:11
Україна та США намагаються змусити РФ сісти за стіл переговорів та припинити війну.
Зеленський та Келлог обговорили завершення війни / Колаж: Головред, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом. Сторони обговорили підтримку України та завершення війни. Про це розповів Володимир Зеленський.

Українська та американська команди активно займаються напрацюванням безпекової архітектури для України. Найближчим часом будуть визначені ключові основи безпеки, каже Зеленський.

Президент наголосив на тому, що сторони обговорили вплив на росіян, який може змусити їх сісти за стіл переговорів та закінчити війну.

"Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві", - сказав президент.

Україна та США також розвивають військову співпрацю. Нині є дві сильні можливості - угода про купівлю зброї та угода про дрони. Це може зміцнити українські арсенали.

"Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн. І, звичайно, гуманітарний трек. Повернення всіх викрадених дітей. Дуже сподіваємося, що Америка, Президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей", - додав президент.

Тіна Кароль прокоментувала материнство Лесі Нікітюк - ведуча не стрималасяВідео

13:40

Де два лебеді на фото: тільки найуважніший помітить їх за 5 секунд

13:35

Знають лише одиниці: яка звичка буквально "вбиває" батарею смартфона

