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Ще одна червона лінія: Росія натякає на розміщення ракет середньої дальності

Руслан Іваненко
9 червня 2025, 23:04
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Москва звинуватила США у розміщенні ракет середньої дальності та попередила про можливу відповідь з боку Росії.
ракета, Путин
Росія повідомила про завершення ракетного мораторію / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

  • РФ може вийти з мораторію на ракети середньої і меншої дальності
  • У МЗС РФ заявили про нові ракетні загрози з боку США
  • Москва звинуватила Вашингтон у розміщенні ракет у різних регіонах світу

Росія розглядає можливість виходу з мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков в інтерв’ю російським ЗМІ.

За словами дипломата, "мораторій на розміщення ракет середньої і меншої дальності підходить до свого логічного завершення". Причиною цього, за словами Рябкова, є зростання ракетних загроз для РФ.

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Також він зазначив, що США, як вважають у Москві, "продовжать розміщувати більше наземних ракет середньої і меншої дальності в різних регіонах світу".

Ще одна червона лінія: Росія натякає на розміщення ракет середньої дальності
Комплекс Ярс / Інфографіка: Главред

"Реальність така, що стриманість, виявлена Росією в умовах після розриву ДРСМД (Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності – редаг), не була оцінена США та їхніми союзниками і не зустріла взаємності", — наголосив Рябков.

Війна в Україні - останні новини за темою

агадаємо, як раніше повідомляв Главред, 7 червня на Курському напрямку українські військові вперше знищили російський винищувач Су-35 за допомогою західного винищувача F-16. Цей повітряний бій став історичним, зазначає військовий оглядач Bild Юліан Рьопке.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив думку, що Росія не становить серйозної загрози країнам НАТО, оскільки не здатна досягти успіху у війні проти України. Водночас він вважає, що Україна зазнає поразки.

Водночас, за останні три роки Україна значно просунулась у розвитку безпілотних систем. Одним із найяскравіших прикладів є багатоцільовий морський дрон Magura V7, який, за оцінкою The New York Times, став символом інноваційного підходу до ведення війни.

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Що відомо про Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності(ДРСМД)

Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД, англ. Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF) був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Набув чинності 1 червня 1988.

Учасники договору взяли зобов'язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000—5500 км) і малої (500—1000 км) дальності. Сторони мали протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування з радіусом дії 500—5500 км, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Це перша в історії домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь. wikipedia

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