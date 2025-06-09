Названо зброю РФ, яка небезпечніша за 'Кинджали' та 'Калібри': про що йдеться

Авіаексперт відзначив ефективність F-16 і Mirage у боротьбі з "Калібрами", однак попередив про небезпеку інших типів озброєння.

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Росія модернізує крилаті ракети, але зосереджує удари на "Іскандерах" і "Шахедах" / Колаж: Главред, фото: Главред

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Росія активно застосовує "Іскандери" та "Шахеди" проти України

У РФ виникли труднощі з використанням "Кинджалів"

F-16 і Mirage допомагають протидіяти "Калібрам"

Найбільшу небезпеку для України нині становлять російські ракети "Іскандер" та ударні безпілотники "Шахед", кількість яких у РФ залишається значною. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, з гіперзвуковими "Кинджалами" ситуація дещо інша — можливості РФ у цьому напрямі обмежені, зокрема через проблеми з носіями для запуску таких ракет.

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Щодо "Калібрів", то Росія намагалася модернізувати ці ракети, зокрема встановити на них антени для кращого зв’язку. Втім, як зазначив Криволап, українські винищувачі F-16 та Mirage вже зараз можуть досить ефективно протидіяти цьому озброєнню.

Іскандер / Інфографіка: Главред

"Тему з крилатими ракетами, я відношу їх до меншого ступеня небезпеки. Ось 'Іскандери' і 'Шахеди' в таких кількостях, коли в нашої ППО немає потужності, щоб їх знищувати, це так", — підкреслив експерт.

Атаки РФ по Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, РФ може застосовувати багаторівневі атаки - по інфраструктурі, керівним центрам і ключовим представникам влади. Можлива мета, за словами Костенка, - урядовий квартал у Києві, щоб створити "гучну картинку" для світу.

Також президент Зеленський зазначив, що Росія цілеспрямовано б'є по Україні, обираючи цілі, щоб завдати страждань людям і тиснути на політичну ситуацію. Він наголосив, що удари не випадкові, а навіть під час переговорів про перемир'я ворог продовжував атаки.

Крім цього, за три роки Україна зробила великий прорив у безпілотній зброї. Один із найновіших успіхів - надводний дрон Magura V7, який може тривалий час діяти в морі, атакувати російські винищувачі та запускати інші дрони-камікадзе.

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