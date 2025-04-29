ЄС може відокремити вступ Молдови від України: хто може отримати зелене світло

ЄС може відокремити вступ Молдови від України: хто вже може почати переговори про вступ до союзу.

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Молдова може випередити Україну в ЄС / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в матеріалі:

Чи отримає Молдова шанс на вступ до ЄС окремо від України

Як спротив Угорщини може вплинути на вступ України в ЄС

Які кроки може зробити ЄС для розв'язання ситуації

Європейський Союз може розглянути можливість окремого процесу вступу для Республіки Молдова, відокремивши його від України через спротив Угорщини в переговорах з Києвом, заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос в інтерв'ю для Europa Libera Moldova.

"Ми вже обговорюємо з державами-членами, що робити, бо жодна держава-член не виступає проти відкриття першої групи переговорних розділів з Молдовою", – зазначила вона, додаючи, що Угорщина наразі виступає лише проти вступу України. відео дня

Республіка Молдова та Україна діяли спільно в процесі набуття членства в ЄС, розглядаючи свої зусилля як тандем. Україна подала заявку на вступ до ЄС у лютому 2022 року, одразу після початку російського вторгнення, і Республіка Молдова приєдналася до цього кроку.

Однак переговори з Україною заблоковані Угорщиною, яка виставила кілька вимог, зокрема щодо прав угорської меншини на заході України. Оскільки для прийняття рішень про розширення ЄС потрібна одностайність, Угорщина фактично може затримати вступ України в ЄС, скільки забажає.

Вступ країн до ЄС / Инфографика: Главред

Минулого року всі 27 країн-членів ЄС дали зелене світло для початку переговорів з обома кандидатами, однак на даний момент жоден розділ переговорів ще не відкритий.

Взаємини України та Угорщини - головне:

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.

У Міністерстві закордонних справ прокоментували позицію офіційного Будапешта щодо перспектив європейської інтеграції України. Спікер МЗС Георгій Тихий, невирішені проблемні питання між Будапештом і Києвом не можуть бути причиною для затягування вступу України до Євросоюзу.

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Що за організація Євросоюз? Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

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