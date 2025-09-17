Неочікувано дешевше: в Україні знизили ціни на популярний продукт

Головне:
- В Україні подешевшали яйця
- Десяток яєць тепер можна купити менш ніж за 68 гривень
Курячі яйця в Україні протягом останніх місяців не змінювалися у ціні. Однак сьогодні, 17 вересня, вартість популярного продукту несподівано змінилася. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.
Українські супермаркети знизили вартість курячих яєць у порівнянні з попереднім місяцем.
Скільки коштують яйця в супермаркетах
Статистика свідчить, що яйця Квочка С1 у кількості десяти штук минулого місяця коштувати 68,09 гривні, а вже сьогодні українці можуть придбати їх по 67,90 гривні.
Подешевшали і яйця Ясенсвіт С1. Десяток яєць тепер коштує в середньому 72,53 гривні, замість 72,92 гривень у серпні. При цьому, в одному з супермаркетів їх можна купити взагалі по 67,99 гривень.
Такі ж яйця Ясенсвіт у кількості 18 штук минулого місяця продавали по 124,32 гривні, а вже сьогодні середня ціна на них становить 123,93 гривні.
Єдині курячі яйця, ціна на які залишилась стабільною - це Ясенсвіт С1 у кількості 30 штук. Як і у серпні, так і сьогодні вони коштують 223,85 гривні.
Що буде з цінами на яйця до кінця осені
Главред писав, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував підвищення цін на курячі яйця на 5-10% після кількамісячної стабільності. Вартість яєць може підвищитись через здорожчання електроенергії.
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
