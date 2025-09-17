Неочікувано дешевше: в Україні знизили ціни на популярний продукт

Ціни на базовий продукт довгий час були стабільними, але зараз їх переписали.

Як змінилися ціни на яйця в українських супермаркетах / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні подешевшали яйця

Десяток яєць тепер можна купити менш ніж за 68 гривень

Курячі яйця в Україні протягом останніх місяців не змінювалися у ціні. Однак сьогодні, 17 вересня, вартість популярного продукту несподівано змінилася. Про це свідчать дані на сайті Мінфін.

Українські супермаркети знизили вартість курячих яєць у порівнянні з попереднім місяцем.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Статистика свідчить, що яйця Квочка С1 у кількості десяти штук минулого місяця коштувати 68,09 гривні, а вже сьогодні українці можуть придбати їх по 67,90 гривні.

Подешевшали і яйця Ясенсвіт С1. Десяток яєць тепер коштує в середньому 72,53 гривні, замість 72,92 гривень у серпні. При цьому, в одному з супермаркетів їх можна купити взагалі по 67,99 гривень.

Такі ж яйця Ясенсвіт у кількості 18 штук минулого місяця продавали по 124,32 гривні, а вже сьогодні середня ціна на них становить 123,93 гривні.

Єдині курячі яйця, ціна на які залишилась стабільною - це Ясенсвіт С1 у кількості 30 штук. Як і у серпні, так і сьогодні вони коштують 223,85 гривні.

Що буде з цінами на яйця до кінця осені

Главред писав, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував підвищення цін на курячі яйця на 5-10% після кількамісячної стабільності. Вартість яєць може підвищитись через здорожчання електроенергії.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що яблука в Україні цього року вже не повернуться до цін, які колись робили їх найдоступнішим фруктом. Вони, ймовірно, коштуватимуть 30-40 грн/кг.

Раніше повідомлялося, що в Україні цього року значно збільшили посівні площі під картоплю. Ціни на овоч залишаються низькими - картопля на основних гуртових майданчиках коштує від 12,5 до 15 грн/кг.

Напередодні стало відомо, що незабаром зростуть ціни на один із базових продуктів. Мова йде про соняшникову олію, яка в Україні зросте у вартості мінімум на 40%.

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

