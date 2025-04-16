У МЗС жорстко відповіли на погрози Орбана блокувати вступ України до ЄС

Вступ України до ЄС відповідає інтересам самої Угорщини та угорської національної меншини.

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В Україні прокоментували позицію Угорщини / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

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Питання між Будапештом і Києвом не можуть затягувати вступ України до ЄС

Вступ України до Євросоюзу відповідає інтересам самої Угорщини

У Міністерстві закордонних справ прокоментували позицію офіційного Будапешта щодо перспектив європейський інтеграції України.

Як підкреслив під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, невирішені проблемні питання між Будапештом і Києвом не можуть бути причиною для затягування вступу України до Євросоюзу.

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Офіційний представник МЗС України підтвердив інформацію про те, що Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Вважаємо, що блокувати процес не тільки українських переговорів про вступ до ЄС, а загалом процес розширення Євросоюзу, є неприйнятним, недоцільним і стратегічно нерозумним", - зазначив він.

За його словами, ЄС має розширюватися і переговори мають тривати, і Україна готова конструктивно вирішувати будь-які двосторонні питання з Угорщиною.

"Але цей двосторонній процес не повинен ставати частиною блокування якихось більш стратегічних глобальних речей, тим паче, коли їх підтримують, можна сказати, всі держави Європейського Союзу", - зазначив речник МЗС.

Він упевнений у тому, що вступ України до Євросоюзу відповідає інтересам самої Угорщини та угорської національної меншини в Україні.

"Ми продовжуємо цю активну роботу. Вона, повірте, дійсно інтенсивно йде в кулуарах. Ми не виносимо більшість із неї назовні, тому що для деяких процесів потрібна так звана тиха дипломатія", - додав Тихий.

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Напередодні повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.

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Хто такий Георгій Тихий? Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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