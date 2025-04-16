Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У МЗС жорстко відповіли на погрози Орбана блокувати вступ України до ЄС

Олексій Тесля
16 квітня 2025, 19:41
463
Вступ України до ЄС відповідає інтересам самої Угорщини та угорської національної меншини.
Орбан, Україна
В Україні прокоментували позицію Угорщини / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, УНІАН

Важливо:

  • Питання між Будапештом і Києвом не можуть затягувати вступ України до ЄС
  • Вступ України до Євросоюзу відповідає інтересам самої Угорщини

У Міністерстві закордонних справ прокоментували позицію офіційного Будапешта щодо перспектив європейський інтеграції України.

Як підкреслив під час брифінгу речник МЗС Георгій Тихий, невирішені проблемні питання між Будапештом і Києвом не можуть бути причиною для затягування вступу України до Євросоюзу.

відео дня

Офіційний представник МЗС України підтвердив інформацію про те, що Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.

"Вважаємо, що блокувати процес не тільки українських переговорів про вступ до ЄС, а загалом процес розширення Євросоюзу, є неприйнятним, недоцільним і стратегічно нерозумним", - зазначив він.

За його словами, ЄС має розширюватися і переговори мають тривати, і Україна готова конструктивно вирішувати будь-які двосторонні питання з Угорщиною.

"Але цей двосторонній процес не повинен ставати частиною блокування якихось більш стратегічних глобальних речей, тим паче, коли їх підтримують, можна сказати, всі держави Європейського Союзу", - зазначив речник МЗС.

Він упевнений у тому, що вступ України до Євросоюзу відповідає інтересам самої Угорщини та угорської національної меншини в Україні.

"Ми продовжуємо цю активну роботу. Вона, повірте, дійсно інтенсивно йде в кулуарах. Ми не виносимо більшість із неї назовні, тому що для деяких процесів потрібна так звана тиха дипломатія", - додав Тихий.

Раніше повідомлялося про те, що Угорщина виступає проти військових місій в Україні. Будапешт не несе відповідальності за початок війни РФ проти України, сказав Петер Сійярто.

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав від України відновлення транзиту газу в обмін на продовження санкцій проти країни-агресора Росії.

Напередодні повідомлялося, що, за словами Віктора Орбана, в Угорщини були всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель. З цієї ж причини прем'єру Угорщини доводиться називати РФ агресором.

Більше новин:

Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МЗС України Віктор Орбан новини Угорщини
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Документ можуть підписати найближчими годинами: подробиці переговорів щодо угоди про надра

Документ можуть підписати найближчими годинами: подробиці переговорів щодо угоди про надра

21:20Політика
"Якого біса Ілон там робить": Трамп зірвав брифінг Пентагону через участь Маска

"Якого біса Ілон там робить": Трамп зірвав брифінг Пентагону через участь Маска

21:15Світ
Загроза на кордоні: РФ перекидає штурмовиків на два напрямки

Загроза на кордоні: РФ перекидає штурмовиків на два напрямки

20:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

Україну атакує подвійна магнітна буря: вона може сильно погіршити самопочуття

"До сліз, але доводиться розлучатися": Агутін зробив дуже особисте зізнання

"До сліз, але доводиться розлучатися": Агутін зробив дуже особисте зізнання

"Це важливо для всієї України": названо ймовірні місця і дату нового удару РФ

"Це важливо для всієї України": названо ймовірні місця і дату нового удару РФ

Чим відрізняються паперові рушники від туалетного паперу - секрет знають одиниці

Чим відрізняються паперові рушники від туалетного паперу - секрет знають одиниці

Шосте чуття: 4 знаки зодіаку, які мають блискучу інтуїцію

Шосте чуття: 4 знаки зодіаку, які мають блискучу інтуїцію

Останні новини

21:20

Документ можуть підписати найближчими годинами: подробиці переговорів щодо угоди про надра

21:15

"Якого біса Ілон там робить": Трамп зірвав брифінг Пентагону через участь Маска

21:03

Пара знайшла собаку з запискою: те, що там було написано, розчулює до сліз

20:24

Загроза на кордоні: РФ перекидає штурмовиків на два напрямки

20:23

Як зрозуміти, що ви не подобаєтесь людині: 7 сигналів тіла, які варто знати

ЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – СвітанЗСУ можуть увійти в ще одну область РФ, Росія поквапиться закінчити війну у 2025-му – Світан
19:55

Підпалили авто військових у Києві: у столиці викрили виконавців наказу з мережі

19:52

Як назавжди вивести голубів із саду: які кольори вони ненавидять найбільше

19:47

Ольга Сумська після вистави потрапила під обстріл - деталі

19:41

У МЗС жорстко відповіли на погрози Орбана блокувати вступ України до ЄС

Реклама
19:39

Працюють як годинник: ТОП-10 б/у автомобілів до $8000, що служать роками

19:37

Україну накриває справжня спека: де потеплішає до +26

19:11

Зовсім не через схід сонця: чому насправді кричать півні вранці

19:10

Штормить дідуся: чому Трампу тиснути на Україну вже марно?Погляд

19:00

Воєнний стан в Україні можуть скасувати раніше: в Раді назвали умову

18:59

Вільям розлючений: чому поїздка принца Гаррі в Україну вибісила принца

18:34

У нього навіть не було зброї: росіяни жорстоко вбили українського полоненого

18:33

Масштабний удар по Україні на Великдень: в МЗС розповіли, чого чекати українцям

18:30

Як вас можуть обдурити на СТО: ТОП-5 найпоширеніших хитрощів механіків

18:29

Трамп відмовляється продавати Україні ЗРК Patriot на $50 млрд із грошей ЄС – Bild

18:22

Фехтувальниця пояснила, чому не тисне руки з представниками РФ: подробиці

Реклама
18:21

У МЗС відповіли на заяву Віткоффа про "п'ять територій": позиція незмінна

18:10

Леся Нікітюк спровокувала чутки про таємний шлюб із нареченим-військовим

18:06

Знають лише одиниці: експерти дали точну відповідь, як часто треба прати піжаму

17:44

Чистий четвер 2025: що потрібно і не можна робити цього дня

17:36

Полонені військові з Китаю: в МЗС зробили заяву про їх подальше майбутнє

16:59

Російські еліти активно отримують паспорти Сербії - ЗМІ

16:57

Влупив майже 8-бальний шторм: Україна під атакою найпотужнішої магнітної бурі

16:50

"Це класична російська пропаганда": Дуда розкрив суть заяв Кремля

16:49

Європа може нанести по Москві превентивний удар, але є нюанс - Світан

16:38

Від сьогодні обвинувачений у держзраді Порошенко взяв курс на розхитування країни, - експерт

16:32

Регіони в обмін на мир: про що домовились Путін і Віткофф та чого чекати Україні

16:23

Не щипає очки і не містить синтетики: як приготувати шампунь для собаки вдома

16:04

Ціна підскочила у два рази: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

15:54

Одна з країн ЄС на межі скасування підтримки українських біженців - ЗМІ

15:45

Чи можна носити червону нитку на руці: священник дав чітку відповідь

15:45

РФ атакує Україну "Шахедами" з отруйними речовинами: в ЦПД розкрили деталі

15:40

Працювали "по знайомству": БЕБ викрило групу фальшивомонетників

15:22

Ціна впаде до 50 гривень: експерт сказав, коли суттєво подешевшають яйця

15:20

Перемир'я добігає кінця: в ISW заявили, що РФ може посилити удари по Україні

14:55

РФ просить США продати їй літаки Boeing за заморожені активи - ЗМІ

Реклама
14:53

Нова українська комедія "Коли ти вийдеш заміж?" вже доступна на Київстар ТБ

14:42

Секретна зброя господинь: як швидко позбутися цвілі в пральній машинці

14:40

РФ, ймовірно, почала запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами - ЗМІ

14:27

Дрони не можуть замінити артилерію: експерт пояснив головну причину

14:27

В Україні перерахували пенсії: де отримують найвищі виплати

14:18

4 дозволи на місяць і дедлайн - 2 години: в Україні ввели нові правила для водіїв

14:02

Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

13:58

Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

13:42

Російським громадянством і не пахне: зрадниця Лорак оновила український паспорт

13:38

"Лялечка": Галкін показав, як Пугачова пустилася в танок на своєму 76-річчі

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти