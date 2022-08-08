"Ердоган впливає на Путіна": посол пояснив, чи можна вважати Туреччину союзником України

Володимир Путін і Реджеп Ердоган 5 серпня зустрілися в Сочі / Фото kremlin.ru

Туреччина була і залишається стратегічним партнером. Але Київ розуміє, що у Анкари є свої інтереси, і вони нікуди не поділися у зв'язку з нападом Росії на Україну. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, відповідаючи на запитання, чи дійсно ми можемо називати Туреччину союзником України, враховуючи тісні контакти російського і турецького керівництва.

"Туреччина як була для нас стратегічним партнером, так і залишається. Але навіть до початку війни ми прекрасно розуміли, що у Туреччини є свої інтереси, і ці інтереси нікуди не поділися у зв'язку з нападом Росії на Україну. Звичайно, посередницькі послуги, закриття проток через Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів, гуманітарка, політична підтримка – це позитивні речі, але є і ті речі, які нам не подобаються та не подобалися. Ми про це говорили до війни в більш відкритому форматі. Зараз цей паралельний російсько-турецький трек став більш чутливим, ми на нього реагуємо жорсткіше, але це не означає, що ми зіпсуємо відносини в тому обсязі, який ми з ними маємо тільки тому, що ми на щось ображені", - сказав Боднар в інтерв'ю РБК-Україна.

Водночас посол України в Туреччині визнає, що дійсно є складний діалог з деяких питань, зокрема з питань взаємозв'язків Туреччини з РФ. Але водночас є великий комплекс взаємодії, яким Київ не може нехтувати.

Боднар додав, що діалог між Туреччиною і РФ сприяє вирішенню певних питань. Зокрема, зернового питання, посередницьких послуг і так далі.

"Можна сказати, що певним чином Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоби не скажу, що змусити, але стимулювати його до виконання певних домовленостей", — зазначив дипломат.

Зустріч Ердогана і Путіна

5 серпня в Сочі відбулася зустріч глави РФ Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Ердогана. В ході переговорів, які тривали понад чотири годин, сторони обговорювали питання двостороннього співробітництва, війну Росії проти України, конфлікт в Нагірному Карабасі та Сирію. Крім того, як стверджує російська влада, Анкара частково погодилася платити за газ в рублях.

У The Washington Post з посиланням на українську розвідку написали, що Путін намагався умовити Ердогана допомогти обійти санкції Заходу. Згідно з даними, Москва просить, щоб Анкара допомогла їй відкрити банківські рахунки, і дозволила покупку частки в нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах Туреччини. Путіну це потрібно для приховування російського походження нафти. Втім, стверджує видання, не факт, що турецька держава підуть назустріч Кремлю з даних питань.

Президент Туреччини Ердоган за підсумками переговорів з Путіним заявив, що він запропонував главі Кремля провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. На його думку, у війні Москви проти Києва не буде переможця. Анкара готова організувати зустріч на території Туреччини.

Повідомлялося також, що Ердоган вирішив не брати участі в пресконференції з Путіним. Захід мав відбутися після завершення переговорів. Він також намагався якомога менше фотографуватися з російським главою держави і не залишився на заплановану вечерю. Одразу після зустрічі Ердоган зі своєю делегацією полетів додому.

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